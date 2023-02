Carnevale, ultimi giorni per l’iscrizione alla sfilata dei Fantaveicoli

Ultimi giorni per iscriversi al Carnevale di Imola e alla Grande sfilata dei Fantaveicoli, che torna domenica 19 febbraio. La ventiseiesima edizione dell’evento partirà, come da tradizione, dall’Autodromo alle 14.30 per proseguire lungo viale Dante, via Mazzini e concludersi a metà pomeriggio in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi.

Protagonisti della sfilata saranno i Fantaveicoli e i gruppi in concorso, che si alterneranno a gruppi musicali, gruppi di ballo e marching bands in un insieme creativo e divertente che regalerà al pubblico una giornata di festa e allegria in un clima spensierato e coinvolgente. L’animazione e la presentazione della giornata saranno a cura di Radio Bruno. I concorsi indetti per l’edizione 2023 del Carnevale sono: ‘Fantaveicoli’, che comprendono due categorie: ‘Fantaveicoli’ e ‘Scuole’ (riservato agli istituti di ogni ordine e grado); Gruppi mascherati; Mascherine e biciclette. Come accennato all’inizio, le iscrizioni ai concorsi sono ancora aperte. Partecipare è semplice. È sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo [email protected] entro venerdì 10 febbraio.

Tutto il percorso, dall’uscita dell’Autodromo fino a piazza Matteotti, sarà completamente transennato. Non vi sono accessi obbligati, ma indicazioni puntuali per i pedoni e indicazioni per la viabilità nella zona adiacente al percorso segnalate con apposita ordinanza. Non è permesso portare con sé nell’area della manifestazione bombolette metalliche (schiume, spray, ecc.) oltre che contenitori di vetro. Come sempre, è consigliato al pubblico di distribuirsi lungo tutto il percorso della sfilata e non recarsi solo nella piazza Matteotti per il momento conclusivo.

In occasione del Carnevale, sarà allestita un’area campeggio temporanea per camper in via Tiro a Segno (angolo via Boccaccio) attiva da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Il numero dei posti è limitato perciò la prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni possono essere fornite dall’ufficio Informazione e accoglienza turistica sul sito Visitareimola.it. A chiudere i festeggiamenti della festa più allegra dell’anno, torna, nel pomeriggio del martedì grasso, il 21 febbraio dalle 15 in piazza Matteotti, il Carnevale dedicato alle mascherine e biciclette più originali. Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi. Iscrizioni sul posto, nella prima mezz’ora.