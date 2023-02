Carnevale, ultimo atto Mascherine e bici, in piazza la creatività di bambini e ragazzi

Gran finale, oggi in piazza Matteotti, per il Carnevale imolese. Quello in programma nel cuore della città, dopo tre edizioni annullate causa pandemia, è un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. A partire dalle 15 si potrà infatti partecipare, con le proprie maschere, al concorso ‘Mascherine e biciclette’ (0-14 anni). Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Le iscrizioni si svolgono direttamente sul posto prima dell’inizio dei festeggiamenti.

Si chiudono così, con il consueto appuntamento di Martedì grasso, i festeggiamenti per il Carnevale imolese. Negli occhi di tutti c’è però ancora la grande domenica caratterizzata dal ritorno della Sfilata dei Fantaveicoli con quasi 30mila presenti lungo l’asse che va dall’Autodromo a piazza Matteotti. Una grande giornata di festa per la città, che ha mostrato tutta la voglia di ritrovarsi tutti insieme, piccoli e grandi, famiglie intere, per un pomeriggio di allegria e divertimento.

"È stata una bellissima giornata – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Siamo molto contenti per le migliaia e migliaia di persone che hanno deciso di passare un pomeriggio insieme, per festeggiare il carnevale, parlando di ecologia, il tema che da 26 anni caratterizza la nostra manifestazione Un grazie va a tutta la macchina organizzativa ed ai partecipanti alla sfilata, dai singoli costruttori, alle associazioni, alle scuole agli studenti e alle loro famiglie per il grande impegno messo: oggi abbiamo visto il frutto di un lavoro cominciato nei mesi scorsi".

Tre le categorie in concorso per questa edizione 2023: Fantaveicoli, Fantaveicoli Scuole e Gruppi Mascherati. A ricevere il premio dalle mani del sindaco Marco Panieri, come primo classificato nella categoria Fantaveicoli è stato il gruppo ‘Amici dell’allegria’ di Faenza con ‘Giriamo con le favole’ che si è aggiudicato il premio di 800 euro. Nella categoria Fantaveicoli Scuole, premiate per l’occasione dal vicesindaco Fabrizio Castellari, si è classificato come primo l’Istituto comprensivo 5 scuola primaria Sante Zennaro con ‘I nuovi pirati, noi cambiamo rotta’ (buono da 250 euro offerto da Coop Alleanza 3.0), che ha ottenuto anche il Gonfalone del Grifon d’oro (attribuito ogni anno alla scuola vincitrice della categoria). Terza categoria in concorso quella dei Gruppi Mascherati, nella quale ha vinto il primo premio L’Oasi di Santa Teresa con ‘Gli eroi del mare’ (buono da 500 euro offerto dal Centro Leonardo).

"Ancora una volta l’impegno delle scuole è stato sorprendente, dimostrando grande sensibilità per il tema dell’ambiente – conclude il vicesindaco Castellari – . Ringrazio gli alunni e le alunne, le loro famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici perché per realizzare questi fantaveicoli occorre grande sforzo e passione e il risultato si è visto oggi. La loro costruzione rappresenta un modo per vivere un’esperienza di gruppo e un momento privilegiato di didattica. Tutto questo dimostra come la comunità scolastica è forte e sensibile" .