Caro-bollette e bilancio Basta lampioni spenti nelle ore notturne: risparmiati 900mila euro

di Enrico Agnessi

La contestata ordinanza che, ormai da dicembre, fa scattare lo spegnimento dell’illuminazione pubblica cittadina nelle ore notturne non verrà prorogata. Alla scadenza del provvedimento, a fine aprile, si tornerà alla normalità. Lo ha annunciato ieri il sindaco Marco Panieri, quantificando in 900mila euro il risparmio garantito dal pacchetto formato da questa e da altre misure varato nei mesi scorsi dal Comune per fronteggiare gli aumenti di gas e luce.

"Una quota importante rispetto al sacrificio fatto", sottolinea il primo cittadino, che ricorda come i rincari energetici abbiano inciso per 3,2 milioni sulla bolletta del municipio. Il tesoretto garantito dai 900mila euro risparmiati "verrà impiegato nella manutenzione stradale" e "in altre cose pratiche e visibili che annunceremo nelle prossime settimane", spiega ancora il sindaco Panieri. E aggiunge: "Ci sarà un ulteriore incremento dei pattuglioni di Polizia locale, soprattutto nei weekend, per aumentare ordine e sicurezza".

I limiti sono quelli consentiti dal bilancio di previsione 2023 del Municipio. Una manovra che, dopo le modifiche apportate dalla giunta alla luce di quanto emerso dal confronto con i sindacati, è tornata ieri in Consiglio comunale. E sarà approvata dall’Aula nella giornata di domani.

Un bilancio difeso dal vicesindaco e assessore delegato ai conti dell’ente, Fabrizio Castellari ("Accompagna la crescita e la ripartenza della città"), ma che oltre all’aumento della tassa di soggiorno malvista da molti albergatori contiene anche i contestati ritocchi legati alla Istat applicati in prima battuta all’11,3% dal Comune e poi limati (dopo il confronto con i sindacati, appunto) al 7,5% per la sola parte relativa ai servizi scolastici.

"Un adeguamento importante che tiene conto del contesto e delle difficoltà", riconosce per la prima volta dopo settimane di critiche il sindaco Panieri. E avverte: "Senza l’utile garantito dal Con.Ami, aumenteremmo le tasse o comunque non potremmo fare delle cose. Il Consorzio porta un contributo importante in termini di liquidità, pari a 100 euro a famiglia". Forse anche qualcosa di più, visto che per il 2023 la previsione è di oltre 6,5 milioni di euro.

Proprio in questi giorni, la cassaforte di Imola e degli altri 22 Comuni del territorio ha approvato piano triennale di attività 2023-25 e bilancio preventivo 2023, che approderanno presto nei Municipi per le eventuali analisi e riflessioni in vista dell’approvazione dei due documenti da parte dell’assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione del Con.Ami prevede oltre 80 milioni di investimenti di qui al 2025 con un utile (da ripartire tra i soci) di nove milioni per quanto riguarda l’anno in corso e di altrettanti per il 2024, mentre nel 2025 è prevista (a oggi) una leggera contrazione ("Dovuta principalmente all’aumento degli ammortamenti e degli oneri finanziari previsti per finanziare gli investimenti") che porterà il saldo netto a 8,1 milioni di euro.

Aumentano i ricavi per affitti dei rami aziendali, grazie a un incremento del canone dei settori idrico ed elettrico, nonché dei contratti di locazione. Nel triennio 2023-2025 il Cda di Con.Ami prevede dividendi dalle società partecipate Hera, Acantho, Sfera e Bryo per complessivi 14,3 milioni di euro "in linea con le previsioni 2022".