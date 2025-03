"Caro circuito, ti disegno". Il concorso per le scuole

‘Il mio Autodromo: cosa rappresentano per me la pista di Imola e i suoi grandi eventi?’, è il titolo del concorso di disegno per le scuole, promosso anche quest’anno dal Comune in collaborazione con Formula Imola. L’iniziativa, che si svolgerà in vista del Wec e del Gp di F1, è rivolta alle quarte elementari e alle prime e seconde medie.

"In particolare, si vuole porre l’accento sulla infrastruttura Autodromo di Imola, che i ragazzi sicuramente conoscono ma della quale forse non conoscono o non apprezzano appieno l’importanza per la città e per il territorio – recita il regolamento del concorso –. È importante che gli studenti comprendano che l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari porta sì lustro alla città nel mondo, ma anche attrae investimenti e importante indotto per la comunità. È quindi un bene da preservare e valorizzare fin da piccoli".

Gli elaborati possono essere presentati in forma artistica (disegni, manifesti, cartelloni, foto, collage realizzati con ogni strumento o tecnica) o multimediale (video). Il concorso è ‘aperto’ ed è lasciata all’iniziativa di docenti e studenti ampia libertà metodologica ed espressiva. Potrà essere redatto un elaborato collettivo della stessa classe e sezione, riportante, nel retro, la classe e la sezione (vincitrice sarà l’intera classe); un elaborato di singoli studenti riportante, nel retro, la classe e la sezione di appartenenza (vincitrice sarà comunque l’intera classe di appartenenza del miglior elaborato). Le domande vanno presentate entro il 24 aprile.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione esaminatrice composta da rappresentanti dell’amministrazione comunale, un rappresentante dell’Autodromo, rappresentante della scuola e/o del mondo dello sport o culturale. Non è previsto alcun compenso per l’attività svolta all’interno della commissione.

"Nella valutazione dei lavori, la commissione sceglierà i migliori elaborati, a proprio insindacabile giudizio, tenendo in particolare considerazione la creatività, l’originalità ma anche l’efficacia della comunicazione verso il tema oggetto del concorso", recita sempre il regolamento.

Saranno premiate in tutto tre opere. E precisamente il miglior elaborato delle classi IV della scuola primaria; il miglior elaborato delle classi I della scuola secondaria nonché il migliore delle classi II sempre della scuola secondaria. Le classi vincitrici riceveranno un premio consistente in una visita (per l’intera classe e relativi insegnanti) all’Autodromo durante uno degli eventi della stagione 2025.

e. a.