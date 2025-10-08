Caro energia, il Comune stanzia 25mila euro. Contributi per le famiglie del ceto medio-basso

Il municipio di Castel Guelfo stanzia 25mila euro contro il caro bollette. Qualche giorno fa, una delibera della giunta di Palazzo Malvezzi Hercolani ha innescato Asp Circondario Imolese per la pubblicazione di un avviso pubblico utile a presentare le domande per accedere a misure di contenimento dell’incremento dei costi energetici sostenuti dalle famiglie del paese. L’ammissione al contributo, con richieste da inviare all’ente entro le ore 24 del prossimo 31 ottobre tramite l’apposita sezione sul sito web di Asp, è vincolato alla residenza nel territorio comunale, alla titolarità di utenze attive di gas naturale domestico, energia elettrica ed acqua, e Tari (con pagamenti in regola, ndr), alla certificazione Isee inferiore o uguale a 26mila euro del nucleo familiare e al non aver percepito nel corso dell’anno ad altri sostegni. L’entità del contributo è pari ai costi sostenuti dal nucleo per il pagamento delle utenze relative al periodo che va dal 2 gennaio all’agosto scorsi fino a un valore massimo di 700 euro. Asp supporterà nella compilazione delle domande on line i cittadini dai 65 anni in su, previo appuntamento Agli sportelli sociali di Imola e Medicina.

"In un momento storico in cui il costo della vita continua a crescere, ma gli stipendi non riescono a tenere il passo, come amministrazione comunale sentiamo forte la responsabilità di sostenere concretamente le famiglie – spiega la vicesindaca Valentina Savoia –. Con questo nuovo intervento, a fronte dei rincari energetici, vogliamo offrire un aiuto reale a chi, pur con fatica, cerca di far fronte alle spese quotidiane. Il nostro impegno è quello di mantenere uno sguardo attento a tutte le fasce della popolazione, senza lasciare indietro nessuno, in particolare chi vive situazioni di maggiore fragilità economica o sociale".