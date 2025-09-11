Caro scuola, appello di Uil e Adoc: "Detrazioni e spazio ai libri usati"

Da un lato, la detraibilità delle spese per i libri al 19%, come avviene per le spese sanitarie. Dall’altro, una maggiore promozione del riuso dei testi, "con un’attenzione alle biblioteche solidali e un appello alle case editrici per cercare di far coesistere sostenibilità economica con responsabilità sociale verso le famiglie". Sono due tra le proposte messe sul tavolo dalla Uil e dalla ‘sua’ associazione dei consumatori Adoc, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico che in città scatterà lunedì per elementari, medie e superiori. "Si avvicina l’inizio di tutti gli istituti di ogni ordine e grado e le famiglie devono fare i conti con i costi sempre più in aumento dei libri di testo scolastici, oltre a tutti gli strumenti didattici indispensabili – ricordano Giuseppe Rago (coordinatore territoriale della Uil) e Manuel Michelacci (presidente Adoc Emilia Romagna) –. Cifre variabili, che toccano punte di 1.300 euro per alcuni istituti superiori con indirizzi tecnologici".

Tuttavia, "le famiglie sono sempre più in difficoltà e anche a Imola circa la metà delle persone dichiara meno di 20mila euro lordi l’anno – ricostruiscono Rago e Michelacci –. Costi che crescono in ogni campo della vita e che in questo caso pesano sul diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi, mentre i salari dei genitori hanno perso il 7,5% del potere d’acquisto reale dal 2021 a oggi". Il calcolo del caro scuola è presto fatto. Eccezion fatta per le famiglie degli alunni delle elementari, ai quali i libri di testo vengono forniti gratuitamente dal Comune, i nuclei con bambini e ragazzi iscritti alle medie "dovranno accollarsi mediamente una spesa di oltre 355 euro per i libri scolastici arrivando fino ai 500 euro se si considerano il kit di astucci, penne, zaini, quaderni e così via", calcolano Uil e Adoc. Andrà peggio, secondo il conteggio di sindacato e associazione dei consumatori, per le famiglie con figli alle superiori che "mediamente spenderanno 550 euro per i testi fino ai 700 euro con gli accessori". E non è finita. In alcuni casi limite, sottolineano sempre Rago e Michelacci, "per libri a particolare indirizzo di studio e strumenti tecnologici, si arriverà a sfiorare i 1.300 euro".

Nel complesso, secondo i calcoli di Adoc l’aumento dei testi scolastici rapportato al 2024 oscilla tra il 3,4% ed il 5%, il che porta la stima per un ciclo di studi di otto anni a un costo complessivo tra medie e superiori che supera i 2.500 euro con circa 1.900 euro spesi solo negli ultimi cinque anni. "La scuola – concludono Rago e Michelacci – deve mantenere il suo valore di ascensore sociale. E le istituzioni devono mettersi in prima linea per poter indirizzare le famiglie più fragili verso scelte di acquisti calmierati, che non creino studenti di serie A e di serie B".