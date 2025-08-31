Caro scuola, contributi per i libri . Ecco chi può presentare domanda

Garantire il diritto allo studio, sostenendo le famiglie nelle spese scolastiche. Con questo obiettivo la Regione ha aperto dal 4 settembre al 24 ottobre le domande per i contributi sui libri di testo, destinati agli studenti delle scuole secondarie e dei percorsi Cpia (Centri per l’istruzione degli adulti) per l’anno scolastico 2025/2026.

Il beneficio è rivolto agli studenti e alle studentesse iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di primo livello dei Cpia, purché non abbiano più di 24 anni, ossia nati dal 1° gennaio 2001 in poi. Nessun limite di età, invece, per chi è in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92.

Il contributo potrà essere utilizzato per coprire le spese di acquisto di libri di testo, materiali e contenuti didattici anche digitali. L’importo sarà definito a consuntivo, in base al numero delle domande e alle risorse disponibili.

Possono accedere al beneficio le famiglie con Isee in corso di validità rientrante in due fasce: da 0 a 10.632,94 euro e da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente online tramite l’applicativo ER.GO Scuola a cui si accede con Spid, Cie o Cns. È possibile farsi assistere gratuitamente dai Caf convenzionati con ER.GO, il cui elenco aggiornato è disponibile sul portale regionale della scuola. La compilazione deve essere effettuata da un genitore o da chi esercita la responsabilità legale del minore, oppure dallo studente stesso se maggiorenne. In quest’ultimo caso la domanda può essere presentata anche da un genitore o tutore delegato.

In base alla delibera della Giunta regionale, sarà il Comune di residenza dello studente a erogare il beneficio, salvo le eccezioni indicate nel bando pubblicato online sul sito del Comune di Imola.

"Questo bando rappresenta un tassello fondamentale per garantire concretamente il diritto allo studio a tutti gli alunni e le alunne, assicurando le stesse condizioni di partenza indipendentemente dalla situazione economica familiare – commenta l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti –. È un dovere della nostra comunità creare le basi perché ogni studente possa accedere alle opportunità formative senza barriere. Sostenere tutti, senza lasciare indietro nessuno, è un segno di civiltà e di vera integrazione, valori che vogliamo continuare a coltivare e promuovere".