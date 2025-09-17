Carrera, bilancio da incorniciare: "Giornata che resterà nel cuore"

Castel San Pietro Terme ha vissuto una domenica straordinaria, che rimarrà a lungo nella memoria dei tanti spettatori. Sport, festa e identità si sono abbracciati in una giornata che ha trasformato la città in una lunga festa a cielo aperto, di autentica passione e orgoglio per la propria tradizione sportiva. Un senso di appartenenza che ha riempito le strade di pubblico, tifo alle stelle e un entusiasmo contagioso che ha attraversato ogni via del centro.

L’edizione 2025 della Carrera autopodistica ha superato ogni aspettativa. Dopo la Coppa Terme, la giornata ha lasciato spazio ad un immancabile appuntamento di raccoglimento al Parco Lungo Sillaro, dove la comunità si è ritrovata davanti agli alberi della memoria, piantati negli anni in ricordo dei carreristi scomparsi prematuramente. Un tributo sentito e partecipato, che quest’anno ha assunto un significato ancora più intenso con il ricordo di Claudio Tabellini, presidente dell’Associazione Carrera dal 2011 al 2014, venuto a mancare nei mesi scorsi.

Un altro momento di profonda commozione è stato rappresentato dall’inaugurazione della panchina dedicata a Gilles Spisni, nel tredicesimo anno dalla sua scomparsa. A concludere in bellezza, il successo dell’After Race – Carrera Party che ha trasformato Piazza XX Settembre in una discoteca a cielo aperto, con la musica dei migliori DJ castellani e centinaia di persone a ballare sotto le stelle. Il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio al Parco Lungo Sillaro ha salutato invece simbolicamente una domenica intensa, vissuta con il cuore. "È stata una giornata che rimarrà nel cuore di tutti noi – sottolinea la sindaca Francesca Marchetti –. La Carrera è molto più di una competizione sportiva: è un patrimonio culturale e identitario, un legame profondo che unisce generazioni, storie, ricordi ed emozioni".