Carrera dei piccoli, boom di iscritti: "Pronti a conquistare il pubblico"

La carica dei 100. Sarà ancora una volta una Carrera dei Piccoli dai grandi numeri quella che prenderà la scena domani affollando le vie del centro e soprattutto la piazza XX Settembre, che si preannuncia piena come nelle precedenti edizioni per incoraggiare e tifare i carreristi in erba. "Abbiamo 95 bambini iscritti, mentre 14 saranno i team in gara", snocciola numeri Sabrina Forni, presidente dell’Associazione Club Carrera che anche ieri ha trascorso la giornata a mettere a punto gli ultimi dettagli, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, per far sì che domani sia una splendida giornata di sport e di divertimento. Come nelle precedenti edizioni, i 95 partecipanti saranno suddivisi in due categorie: scuole elementari e scuole medie. Equamente divisi anche i team, che saranno sette per ciascuna delle categorie. Confermato il percorso, non dissimile da quello degli anni passati, e soprattutto, sottolinea Forni, "quello che garantisce maggior sicurezza, dunque senza discesa di via Ugo Bassi". Si partirà da piazza XX Settembre per risalire in Montagnola, poi discesa lungo via Manzoni e al termine della piazza curva a destra per tagliare la piazza e rimboccare via Matteotti.

"I più piccoli, i carreristi delle elementari, faranno due giri, mentre i ragazzi delle medie si misureranno su tre giri", conferma la presidente Forni. La giornata sarà sostanzialmente tutta dedicata alla Carrera, dalla mattina al pomeriggio inoltrato, sperando e confidando nella clemenza del meteo: "Al momento non abbiamo ancora stabilito con certezza l’orario di partenza delle gare del pomeriggio, oggi decideremo non prima di aver dato nuovamente un’occhiata alle previsioni del tempo". Se le gare si possono pronosticare in una forbice d’orario compresa tra le 16.30 e le 18, è invece già certo il programma del mattino. Alle 9.30 i bambini partiranno con le prove libere per ‘saggiare’ il percorso, poi intorno alle 11 e fino alle 12 cronometro alla mano per segnare i tempi e stabilire la griglia di partenza del pomeriggio. Tutti i team saranno misti, composti da bambini e bambine, e un team delle medie sarà interamente femminile. Claudio Bolognesi