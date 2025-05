Carrera dei Piccoli, che festa. Le gare infiammano la piazza:. Moretti Big e Dowlphin in trionfo

Un’altra edizione di grande successo. La Carrera dei Piccoli ha vissuto domenica la sua giornata clou, contrassegnata come sempre da una splendida cornice di pubblico, ma soprattutto da gare avvincenti dove più che la competizione a vincere è stata la sportività e la lealtà delle giovani leve della Carrera del domani. Il bel tempo, non scontato almeno fino a venerdì, ha permesso alla manifestazione di non subire intoppi, regalando ai tanti presenti una mattinata di prove libere e cronometrate, prima dello ‘start’ del pomeriggio in un’affollatissima piazza XX Settembre, dove sono andate in scena due finali particolarmente emozionanti sia per i partecipanti che per il folto pubblico.

"La piazza era praticamente piena, e c’erano tantissime persone anche sotto i portici. Genitori dei bimbi in gara, certo, ma anche tanti curiosi e appassionati. Una bellissima festa per la nostra Carrera dei Piccoli, serbatoio per il futuro di questo sport, con alcuni bambini che si sono aggiunti e iscritti nelle ultime ore, permettendoci di toccare quota cento partecipanti", il commento di Sabrina Forni, presidente del Club Carrera. Nelle due finalissime pomeridiane, nella categoria delle scuole elementari a tagliare per primi il traguardo sono stati i Moretti Big, seguiti da Acme, Banda Nibbiotti, Gufo, Cavedanini e Falchi, con Moretti Small e Beep Beep a completare la lista dei team partecipanti. Altrettanto avvincente poi la sfida delle scuole medie, sempre con squadre composte sia da ragazzi che da ragazze.

Qui a spuntarla sono stati di Dowlphin, seguiti da Raptor e Arancini, poi a seguire Amici e Cavedanine, con la Banda Nibbiotti che, complice un incidente che ha danneggiato la ruota, non è riuscita a tagliare il traguardo, mentre stoicamente l’altra macchinina coinvolta, quella degli Arancini, è riuscita a giungere terza con soli quattro spingitori anziché sei.

"E’ stata una domenica dove tutto è filato liscio, e di questo devo ringraziare l’amministrazione comunale, la Pro Loco e la polizia locale per il supporto in fase di organizzazione, e tutti i team che, ciascuno, ha messo a disposizione volontari per chiusura dei varchi", ha concluso la presidente dell’Associazione Club Carrera Sabrina Forni che, chiusa la parentesi Carrera dei Piccoli, guarda ad un’intensissima estate ormai alle porte. "La prossima settimana ci sarà un incontro in Comune per stabilire le chiusure a luglio e agosto per le prove di Coppa Terme e Autopodistica. Siamo partiti bene, auspichiamo di proseguire ancora meglio".

Claudio Bolognesi