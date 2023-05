Carrera dei piccoli da record Gli iscritti salgono a quota 110 "Kermesse sempre più viva"

Una Carrera dei Piccoli davvero… big. È record assoluto di iscritti per i ‘pulcini’ della Carrera, in pista domenica 14 maggio per un’edizione davvero dai numeri monstre. Gli iscritti per questa edizione 2023 saranno infatti 110, qualche unità in più dunque rispetto a quelli dello scorso anno, quando già erano stati polverizzati i record del pre-Covid. Diverso rispetto allo scorso anno sarà anche il periodo dell’anno, visto che nel 2022, per evitare la concomitanza con i lavori in via Matteotti, si scelse di spostare tutto a settembre, con risultati davvero importanti.

Ebbene, il ritorno a maggio, com’era sempre stato in passato, non ha placato l’entusiasmo dei baby carreristi, che si sono iscritti in massa, per la soddisfazione non nascosta del presidente dell’Associazione club Carrera Andrea Vallisi: "Sono già stati composti 19 team totali: 10 saranno quelli delle elementari e 9 quelli delle medie. In tutto i bambini che disputeranno la Carrera dei Piccoli saranno 110, un record assoluto, e un segno evidente di quanto soprattutto Claudio Camporesi del nostro direttivo, che è responsabile della Carrera dei Piccoli, abbia lavorato bene, credendo anche nella modifica del percorso".

Una modifica come lo scorso anno obbligata, ma a strade invertite. Quest’anno infatti i lavori in via Cavour costringeranno i piccoli carreristi a spostarsi nel traciato della parte alta della città, "un percorso un po’ più insidioso, ma già dal sabato provvederemo a mettere in piena sicurezza", rassicura Vallisi, fiero di questa svolta ‘green’ della Carrera. "Da anni la Carrera dei Piccoli ci sta dando grandissime soddisfazioni. È vero, resta un po’ difficoltoso il ‘salto’ nei grandi, dovuto a mio parere alla tecnologia esasperata che c’è nella tradizionale corsa di settembre, ma poco importa. Conta che il movimento faccia passi avanti, e appassioni sempre di più i bambini". Il motto che più volte Vallisi ripete è "lasciamoli divertire" perché, aggiunge, "tempo per la competitività ci sarà eventualmente un domani". E proprio per permettere ai baby carreristi di divertirsi, ma anche di divertire amici e parenti che accorreranno in centro per godersi le gare, Vallisi conferma la presenza del maxischermo in piazza XX Settembre: "Come per i grandi e per la Carrera Rosa avremo la diretta di entrambe le gare nel pomeriggio, e confermo anche che il cronometraggio non sarà manuale ma elettronico, proprio come le altre Carrera".

Claudio Bolognesi