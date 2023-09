Carrera dei piccoli record. Sfrecciano 120 bambini

Castel San Pietro

La carica dei 120. La Carrera dei Piccoli torna, e lo fa abbattendo il record degli oltre 100 partecipanti dello scorso anno. Saranno infatti 120 i bambini che oggi scorrazzeranno per le vie del centro storico, con partenza e arrivo nel cuore della città. In tutto saranno 11 le macchinine dei baby-carreristi, nove da parte dell’Associazione Club Carrera, due grazie Coyote e Nibbio.

"Saranno macchinine tutte uguali, senza l’esasperazione della tecnologia che ha scavato il divario nella Carrera dei grandi", annuncia il Presidente della ACC Andrea Vallisi, non senza una punta di polemica. "Una Carrera dei Piccoli con ben oltre i 100 partecipanti fa capire quanto sentito sia questo sport in questa città anche tra i bambini, e questo dovrebbe essere d’insegnamento per i più grandi. È un patrimonio che non può e non deve essere disperso, cosa avvenuta spesso in passato per colpa di una tecnologia diventata imperante. Qualcosa deve cambiare", avverte Vallisi che lascerà proprio dopo quest’ultima fatica stagionale il timone del Club Carrera perché, ha detto nelle settimane scorse e conferma oggi, "questo direttivo ha esaurito i suoi compiti e il suo mandato, giusto dare spazio a un nuovo direttivo", conferma almeno ad oggi senza far balenare ripensamenti. Tornando alla Carrera dei Piccoli, i 120 protagonisti di scuole elementari e medie castellane si misureranno sul tracciato alto del centro, partendo da via Matteotti e tornando al punto di partenza dopo aver attraversato la piazza. "Tutto sarà concentrato nello spazio di 4-5 ore", anticipa Vallisi. Si partirà verso le 14.30 con un’ora di prove libere, poi via a quelle ufficiali con quattro probabili manche, due per le elementari, altrettante per le medie. Da capire invece, dopo la scrematura delle prove ufficiali, quante saranno le gare. L’ipotesi più probabile è quella di una gara unica per le medie e due per le elementari.

Se l’anno prossimo la Carrera dei Piccoli tornerà a maggio "lo deciderà il nuovo direttivo. Ci sono vantaggi e svantaggi, anche se devo dire che il riscontro di adesioni che abbiamo avuto in queste due ultime edizione settembrine sono state davvero tantissime", è la chiosa finale di Vallisi, che conta di vedere oggi in piazza "tanta gente, penso si potrà arrivare ad un pubblico di quasi 300 persone".

Claudio Bolognesi