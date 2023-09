Carrera dei piccoli super . Primi Dolphin e Arancini 1

Dolphin e Arancini 1. Sono loro i vincitori della Carrera dei Piccoli edizione 2023, ma non inganni il risultato finale. A vincere, anzi a stravincere, sono stati tutti i 118 protagonisti della baby Carrera, un’onda di giovanissimi che ha invaso la piazza dimostrando ancora una volta quanto lo sport "made in Castello" sia sentito e vissuto anche, anzi soprattutto, dai giovani delle scuole. Se infatti la Carrera dei grandi pur non annaspando, soffre, faticando a mettere in piedi nuovi team, nella Carrera dei bambini i nuovi team fioriscono ogni anno, e le iscrizioni aumentano di edizione in edizione. Oltre 100 erano stati gli iscritti nel 2022, 118 quest’anno.

Alla fine, si diceva, nella finalissima delle scuole elementari a tagliare il traguardo per primo è stato il team Arancini 1, seguito da Raptor, Gufo, Acme, Banda Nibbiotti, Moretti Small, Beep Beep, Bomber e Dowlphin. Dieci team che si sono sfidati davanti a circa 300 persone che hanno affollato piazza e strade di Castel San Pietro alta, con parenti e amici naturalmente in primissima fila a sostenere gli emozionatissimi piloti e spingitori, molti alla primissima avventura in Carrera. Nelle medie, invece, successo per i Dolphin e podio completato da Moretti Big e Arancini 2. A completare la classifica Arancini 3, Rugbysti, Road Runner e Bomber. Con la Carrera dei Piccoli, posticipata anche quest’anno da maggio a settembre (ma non è detto che non si decida di confermarla sempre come gara di chiusura nell’ultima domenica di Settembre Castellano), si chiude anche la stagione della Carrera, una chiusura non banale, visto che a fine anno andrà a concludersi anche il mandato dell’attuale Direttivo capitanato dal Presidente Andrea Vallisi.

"Fare il presidente oggi è molto diverso rispetto a vent’anni fa, ci sono parametri più rigidi da rispettare, temi come la sicurezza che con la legge Gabrielli porta ad avere responsabilità più grandi", ha commentato Vallisi in chiusura di avventura, facendo capire anche perché non sarà semplicissimo trovare candidati alla successione. Rispetto agli scorsi anni, tra l’altro, a giugno cambieranno anche sindaco e Giunta, e dunque il nuovo direttivo che si insedierà teoricamente a gennaio non saprà ancora con chi si dovrà confrontare appena quattro mesi dopo, nell’anno peraltro del 70esimo della Carrera.

Claudio Bolognesi