Carrera, domenica le prove: si decide la griglia di partenza

La Carrera entra nel vivo. Domenica ecco un’intera giornata di prove cronometriche ufficiali, fondamentali per definire le griglie di partenza della gara. Un momento cruciale che darà forma all’ordine di partenza delle squadre in vista dell’adrenalinica sfida della domenica successiva, il 14 settembre.

Il primo appuntamento della giornata si svolgerà lungo il tradizionale tracciato di viale Terme, dove si disputerà la Coppa Terme-Trofeo Giuseppe Raggi. I team scenderanno in pista dalle 10 alle 12,30 per dare il massimo nelle prove su uno dei due rettilinei più famosi della Carrera, dove potenza e precisione sono determinanti.

Nel pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30, ecco che invece l’azione si sposterà nel cuore della città con le prove sul tracciato del centro storico, per stabilire i tempi validi per il Trofeo Maurizio Ragazzi e Trofeo Andrea Casadio Loreti (riservato al miglior crono), un’occasione per vedere i team affrontare le curve e i tratti tecnici del percorso cittadino, testando al limite l’affiatamento tra spingitori e pilota. Ogni centesimo di secondo potrà fare la differenza.

Le prove del 7 settembre rappresentano l’ultimo, decisivo banco di prova in vista della sfida finale. Le squadre porteranno in pista tutto il frutto di mesi di preparazione, tecnica e strategia, regalando al pubblico un assaggio dello spettacolo che animerà le vie castellane la domenica successiva.