Carrera, è l’ora della gara Ov e Coyote in prima fila

La Carrera più combattuta degli ultimi anni. È questo lo spot che calza a pennello per questa 69esima edizione della manifestazione più attesa in città, ma anche tra le più attese nei territori limitrofi visto che si prevede un afflusso enorme in piazze e strade della città, con diversi appassionati in arrivo anche da fuori Castel San Pietro. Migliaia di curiosi e tifosi, insomma, affolleranno ogni angolo del tracciato, e in particolare la piazza XX Settembre che, oltre a essere partenza e arrivo del circus, ospiterà anche il maxischermo attraverso il quale seguire l’intero percorso.

A proposito di centro storico, alle 10 il corteo della sfilata partirà da via Mazzini per approdare proprio in piazza, e verrà poi eletto il team che avrà saputo dare maggiore e migliore sfoggio alla fantasia.

"Per ragioni ormai ovvie da qualche anno a questa parte non si potranno realizzare i carri, ma sono certo che i ragazzi faranno come sempre uno splendido lavoro", confida Andrea Vallisi, Presidente dell’Associazione Club Carrera. Dopo la consueta pesa delle macchinine, alle 12 partirà poi la Coppa Terme che scenderà il viale per approdare e concludersi, appunto, all’interno dello stabilimento.

Ov e Coyote partiranno in prima fila e potrebbero giocarsi la medaglia d’oro, ma occhio al Porz che non farà certamente da spettatore. E occhio, naturalmente e come sempre, anche alle sorprese, le stesse che potrebbero verificarsi anche nel pomeriggio (partenza alle ore 18), perché se in qualifica il Porz è stato il più veloce, alle sue spalle spingono Ov e la giovane rivelazione del Black Jack, che certo lenti non sono stati domenica scorsa. Insomma, come si diceva un’edizione della Carrera che si prevede molto equilibrata, magari come quella femminile dello scorso anno, la più divertente del 2022.

E proprio per restare in ‘rosa’, la Carrera al femminile, che partirà alle 17.30, vede favoritissime le Cavedane, con La Venere che appare in ritardo ma sogna lo sgambetto e con il nuovissimo team Spritz che mira a fare esperienza in vista del prossimo anno. Come ogni anno al termine della gara del pomeriggio sul terrazzo del comune verranno premiati i vincitori, e tutti gli altri team col naso all’insù, sperando che l’anno buono sia il prossimo, l’anno meno banale di tutti, quello del settantesimo compleanno della Carrera.

Claudio Bolognesi