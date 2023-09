Carrera, il bilancio Festa di Coyote e Porz "Gare bellissime, è stato un successo"

Duelli ruota a ruota, sorpassi e controsorpassi, poi la festa sul terrazzo del comune, guardando tutti dall’alto. Una Carrera che non si dimenticheranno, Coyote e Porz. I viola al mattino, i rosa al pomeriggio, sono stati trionfatori di un’edizione della Carrera seguitissima dal pubblico, con migliaia di persone accorse in città, e tra le più avvincenti degli ultimi anni. A partire, appunto, dal mattino. In Coppa Terme, infatti, Ov e Coyote partivano in prima fila, ed erano decisamente le più quotate per il successo finale. L’ha spuntata il Coyote, dopo un duello deciso, non ha dubbi Alberto Castro, responsabile del team viola, "grazie alla strategia. La nostra è stata vincente ma – sorride di gusto -, lo impari sempre dopo se le scelte fatte sono state giuste. Cosa abbiamo avuto in più? Quello che hanno sempre le squadre che riescono a vincere: uomini e macchinina che hanno funzionato, un team che ha lavorato unito tutto l’anno proprio per cercare di tagliare questo traguardo, quello della Coppa Terme, perché sapevamo che quella del mattino poteva essere la nostra gara, mentre al pomeriggio sarebbe stata più complicata".

E così il Coyote, team ricco di giovani, ha messo un po’ più di esperienza nel ‘motore’ la mattina, e si è affidata ai soli giovani nel pomeriggio, centrando il quinto posto. "Lo dissi anni fa quando perdevamo pezzi e forse anche stimoli – chiude Castro –, che i giovani sarebbero stati il nostro futuro. Ora ne abbiamo tantissimi, e spero ne arrivino ancora".

Trionfo vero anche quello del Porz, che ha dato vita, ammette il team manager Manfredo Montuschi, "a una battaglia stupenda, che non abbiamo mai pensato di aver vinto fino agli ultimi 50 metri. Quando ho visto che eravamo davanti al Cassero mi sono detto: ‘ora non ci prendono più’. E così è stato. Ma che fatica! Più gli uomini della macchinina. La macchinina dell’Ov è davvero fortissima, forse più della nostra. Ma noi abbiamo avuto spingitori e piloti super, e anche in qualifica si era visto, e la qualifica è importante, perché nella Carrera non si improvvisa nulla". Alla domanda se questa Carrera sia stata la più bella degli ultimi anni di post monopolio della Mora, Montuschi sceglie la diplomazia. "Facciamolo dire al pubblico. Di sicuro i commenti, vis a vis e sui social, sono stati entusiasti, e siamo contentissimi di questo. Significa che la gente si è divertita tanto".

Claudio Bolognesi