Carrera, il nodo prove Vallisi: "Tempi stretti"

Si decide tutto la prossima settimana. Ancora qualche giorno di attesa poi si conosceranno con precisone le date delle prove serali (con tanto di chiusura del centro storico) e quella del recupero della Carrera dei Piccoli, che intanto ha visto sfumare la (remota) possibilità del 10 giugno per far scendere in pista i baby carreristi. "A livello logistico sarebbe stata un’ottima soluzione, tutto era pronto per l’allestimento del tracciato e il posizionamento delle protezioni, ma quasi la metà dei bambini (110 erano gli iscritti, ndr) sarebbero stati in vacanza, quindi tutto verrà posticipato a settembre", spiega il Presidente dell’Associazione Club Carrera Andrea Vallisi che attende che nella prossima riunione, entro il 10 giugno, venga sbrogliata la matassa del recupero, con una corrente che vorrebbe inserire la Carrera dei Piccoli in mezzo alle prove ufficiali dei ‘grandi’ la prima domenica di settembre e un’altra che invece opterebbe, come l’anno passato, per l’ultima domenica di settembre. Dubbi, e neppure di poco conto, permangono anche sulle prove libere estive, storicamente fondamentali per prepararsi al meglio alla gara. Con i lavori nel Borgo che potrebbero non terminare a giugno, il rischio da evitare (ma quasi inevitabile ormai) "è quello, come l’anno scorso, di dover fare due turni in una settimana, il che significa poco tempo di recupero per gli atleti e pochissimo per i meccanici per la messa a punte della macchinina tra una prova e l’altra". Se non fosse disponibile il tracciato per giugno, però, condensando le libere a luglio (come l’anno passato) sarebbe inevitabile "almeno un doppio turno in una delle quattro settimane, considerando che l’intendimento è quello di programmare, come da storico programma, cinque prove prima di agosto, quando ne verranno fatte due o tre". Entrando nel tema dei team, a tre mesi dalla gara sono al momento tre le squadre che si presenteranno con due macchinine: Coyote, Porz e Delfino, con quest’ultima che starebbe addirittura lavorando a un terzo veicolo. Una gran bella notizia arriva anche sul fronte Carrera Rosa. L’auspicato aumento delle macchinine, sogno nel cassetto mai nascosto da Vallisi, dovrebbe essere quest’anno realtà. I team passeranno da tre a quattro con l’arrivo delle ragazze del Coyote.

Claudio Bolognesi