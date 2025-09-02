Carrera, il ’tris’ della Volpe: "Premiati i mesi di lavoro"

Tripla sfida. ‘Mamma’ Volpe si presenta ai nastri di partenza della Carrera 2025 con i ‘pargoli’ Gataz e con la novità dei nuovi arrivati: i Rocket. Tre macchinine al via, dunque, per una tripla sfida che, prim’ancora che sulla strada, è cominciata nel garage. "I nostri meccanici hanno lavorato tutto l’inverno, è a loro che va il primo ringraziamento. Hanno lavorato sodo per mettere in piedi la Volpe in primis, e poi per ritoccare Gataz e Rocket", esordisce Matteo Tozzola, il responsabile.

Sì perché, se da una parte le tute blu hanno dovuto settare l’ex macchinina della Volpe passata ai Gataz e quella guidata da questi ultimi l’anno scorso finita agli esordienti Rocket, il compito meno semplice è stato quello di creare ex novo proprio la macchinina del team capofila.

Con tutte le complicazioni in corsa del caso. "Come per tutte le macchinine nuove di zecca, il compito più complesso non è solo metterle in strada, ma capire una volta provate cosa c’è da sistemare".

Nelle prime prove, ammette Tozzola, "abbiamo avuto diverse, comprensibili difficoltà, poi i ragazzi del team e i meccanici si sono interfacciati per studiare il da farsi e i risultati si sono visti nelle ultime prove e nelle Superpole".

Con un cacciavite in mano si fanno miracoli, raccontava il genio di Mogol, ed è quello che spera Tozzola in vista di una Carrera ormai vicinissima che regala più di una speranza. La prima, "quella di piazzare Volpe e Gataz tra le dodici che prenderanno parte alla gara ‘A’ del centro storico".

Un obiettivo al quale difficilmente potrà ambire l’ultima nata della nidiata, i Rocket. "E’ un team di giovanissimi, tutti oltre la classe 2000, per loro sarà una prima volta emozionante e che servirà a crescere. Si è creato un gruppo bellissimo tra tutti i nostri team, fatto di grigliate, aperitivi, giornate al mare", ribadisce Tozzola.

Il vero successo, in fondo, è proprio questo, culminato con l’essere riusciti a portare in gara tre macchinine. "E’ un bel segnale per la Carrera del futuro, quello che hanno lanciato i tanti team che come noi hanno aggiunto una macchinina. E poi c’è La Bionda, un team nuovo di zecca, davvero una splendida finestra che si apre sul domani dello sport castellano per eccellenza", conclude il responsabile.