Carrera, la Mora all’attacco "Le regole si cambiano assieme Hanno voluto escluderci"

"Allo stato attuale non ci sono i presupposti per ripensare alla decisione che abbiamo preso. C’è sempre qualcosa che non va bene in quello che fa la Mora, e allora ci siamo riuniti e abbiamo pensato che la decisione da prendere fosse questa". Matteo Mingotti, in qualità di responsabile del team Mora, sintetizza in estrema sintesi così la scelta di non presentare domanda di preiscrizione. Una scelta che naturalmente ha messo sotto sopra il mondo della Carrera. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, lo fa chiaramente capire il responsabile Mingotti, è stata l’indiscrezione, riportata dal Carlino meno di una settimana fa, dell’intenzione da parte degli altri team di ridisegnare il regolamento della Carrera in chiave futura, proponendo, oltre a una finestra temporale di mercato che non vada oltre l’inizio dell’anno, anche e soprattutto un vincolo che impedisca ai giovani di cambiare ‘casacca’ se non dopo un certo numero di anni passati col team che li ha cresciuti.

Una decisione che arriverebbe appunto dopo anni di polemiche per il ‘travaso’ di baby talenti da altri team alla plurivittoriosa Mora. "La premessa è che di tutto ciò che si è detto e scritto, nulla è stato discusso in una riunione, e se per caso una riunione c’è stata, noi di certo non siamo stati avvisati della convocazione", afferma Mingotti. Un po’ come dire, traducendo quello che era stato il pensiero dell’ex responsabile Mauro Landi pochi giorni fa: "Se decidete il futuro della Carrera senza ascoltare tutte le campane, allora la Carrera fatevela da soli". Riguardo poi all’origine prima della polemica, ovvero il presunto ‘scippo’ di spingitori di cui la Mora è accusata ormai da anni, Mingotti replica pacatamente ma seccamente, senza mai gettare benzina sul fuoco: "La storia della Carrera è fatta da sempre di trasferimenti da un team all’altro, alcuni che hanno fatto più rumore, alcuni meno. Ma ci sono sempre stati". Sulla scelta di non far parte della Carrera 2023 a poche settimana dal via, Mingotti tende la mano ai più giovani del team: "Se qualcuno non correrà la Carrera per via della nostra decisione chiaramente ce ne dispiacciamo, ma al momento non ci sono i presupposti per rivedere questa nostra decisione presa dopo un confronto interno".

Claudio Bolognesi