Carrera, l’ora della verità. Le Cavedane ci credono: "Puntiamo alla vittoria, ma prima c’è l’amicizia"

Vincere e divertirsi. Sono i due obiettivi che si sono imposte, e non da oggi, le Cavedane. Team che domenica allo start in centro storico partirà dal secondo posto in griglia, subito dietro alle ‘colleghe’ de La Venere. Vincere, "perché non lo facciamo da tanto", e divertirsi, "perché in fondo la Carrera per noi è qualcosa di straordinariamente divertente, oltre a un pretesto per vedersi ancora di più durante l’anno". Così la spiega Francesca Chiluzzi, anni di Carrere vissute a spingere, e uno sventurato infortunio che questa volta però la terrà fuori dai giochi, o se preferite al di là della transenna, "e sarà peggio – giura – che stare in strada".

La prima (e unica volta) delle Cavedane sulla terrazza del comune a festeggiare il primo posto è stata nel 2023, un tentativo riuscito su sette, e la netta intenzione di migliorare la media già quest’anno. "Partiamo per vincere, ma senza esasperazioni, perché per noi la Carrera resta comunque una competizione da vivere divertendosi", spiega Chiluzzi.

Un’appendice sportiva, insomma, di quello che le Cavedane fanno, in fondo, durante tutto l’anno. "E’ così, perché, anche grazie alla Carrera, si è creato negli anni un gruppo splendido, unito e affiatato, e negli anni siamo cresciute sia dal punto di vista umano che da quello dell’amicizia. Ci vediamo praticamente sempre noi ragazze, la Carrera è un di più, un qualcosa di diverso al quale non rinunceremmo mai", ribadisce Francesca. In gruppo e in amicizia, insomma, anche le fatiche degli allenamenti invernali si vivono con altro spirito, e, quando, finisce la Carrera…ne inizia subito un’altra.

"Ogni volta che arriviamo al traguardo, dopo le fatiche di un anno di lavoro, ci giuriamo di prenderci un po’ di tempo per fare altro, poi finisce sempre che una di noi dopo una settimana scrive: ‘chi viene ad allenarsi?’. E così si riparte subito", conclude Chiruzzi.

Claudio Bolognesi