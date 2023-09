Carrera, ora si fa sul serio Brillano l’Ov e il Porz

Ov in vantaggio la mattina, Porz sugli scudi al pomeriggio. E la grande sorpresa dei ragazzi terribili del Black Jack. Le prove ufficiali della Carrera hanno confermato quando preventivato alla vigilia. C’è e ci sarà equilibrio in questa edizione numero 69, e ci sono, e probabilmente ci potranno essere anche in gara, sorprese che renderanno la sfida ancora più affascinante. Venendo alle prove di domenica, al mattino in Coppa Terme sugli scudi l’Ov, che ha piazzato un considerevole 2:12.853 lasciando la seconda, sulla carta l’avversaria più temibile, il Coyote, a quasi tre secondi di distacco, con Porz e Ovetto a inseguire in seconda fila. In terza fila partiranno invece il neonato Black Jack e il Nibbio, mentre Volpe e Cavedano saranno rispettivamente settimi e ottavi in griglia. Wile e Porzlen occuperanno la quinta fila, Squalo e Bianconibbio la sesta e a chiudere ci sarà il team Gataz, decisamente staccato nei tempi.

Ancora più avvincenti sono state le prove dell’Autopodistica, con prima fila ribaltata: Porz davanti all’Ov per meno di un secondo, poi ecco la gran sorpresa del Black Jack, terzo a poco più di un secondo dall’Ov, quanto basta per ipotizzare che per il gradino più alto del podio potrà essere vera, appassionante bagarre. Se quarta sarà il Nibbio in partenza, la terza fila sarà appannaggio di Coyote e Volpe, e la quarta di Ovetto e Bianconibbio. La griglia si completa, nell’ordine, con Cavedano, Delfino, Wile, Squalo, Porzlen e Gataz.

"E’ andato tutto benissimo – non nasconde la propria soddisfazione il Presidente dell’Associazione Club Carrera Andrea Vallisi –, a parte un piccolo problema la mattina che è stato poi risolto, per il resto è filato tutto liscio". E’ convinto, Vallisi, che "se i piloti non faranno azzardi, ed è quello che ci auguriamo e che come ogni anno raccomanderemo, sarà una Carrera molto avvincente quella di quest’anno, non ci sono dubbi. Sia al mattino che al pomeriggio non ci sono team che hanno già la vittoria in tasca".

Sarà proprio per questa ritrovata incertezza ed equilibrio che, mai come quest’anno, il pubblico si è riversato nelle strade e nelle piazze castellane durante le prove. "Già nelle prove serali estive la risposta del pubblico era stata eccezionale, e ieri (domenica, ndr) c’è stato un pienone straordinario. Sarà una gara da record anche da questo punto di vista, e non possiamo che esserne orgogliosi".

Claudio Bolognesi