Carrera, rivoluzione regolamento Stop al mercato selvaggio dei piloti

Una rivoluzione epocale, che metterebbe fine allo ‘scippo’ di piloti e spingitori che mina equilibri (e soprattutto umori) nella Carrera degli ultimi anni. I team stanno mettendo a punto, e il semaforo verde potrebbe arrivare a breve, un nuovo regolamento che imporrebbe paletti precisi al ‘mercato’ in entrata e in uscita dai vari team. L’ultimo episodio, il passaggio di alcuni giovanissimi del Delfino alla pluridecorata Mora avvenuto nelle ultime settimane, avrebbe portato i team a prendere una decisione drastica solo ventilata negli ultimi anni, ma ora ad un passo dal diventare realtà: porre limiti al ‘travaso’ di spingitori e piloti, ponendo confini temporali e garantendo anche e soprattutto la salvaguardia dei settori giovanili.

Per ora le bocche restano cucite sull’argomento, nessun costruttore e team manager preferisce toccare l’argomento a neppure tre mesi dalla Carrera 2023, ma le indiscrezioni trovano ripetute conferme dentro i ridotti confini della piccola Castel San Pietro. Il nuovo regolamento vedrebbe l’istituzione di una vera e propria finestra di mercato, un po’ come avviene in tutti gli sport più blasonati, dal calcio in giù. Un limite temporale dunque ad ‘acquisti e cessioni’ ristretto a qualche mese, quelli in cui la Carrera resta a riposo e il lavoro viene svolto alla luce artificiale dei garage. Una finestra ipotizzabile da fine settembre a fine dicembre o al massimo gennaio, onde evitare che un team, come accaduto spesso negli ultimi anni, anche in quello in corso, perda pezzi proprio a poche settimane dallo start e con squadra e ruoli già pianificati.

La seconda introduzione all’attuale regolamento sarebbe, invece, ancor più rivoluzionaria, studiata per preservare il lavoro dei vari team sui giovani, ovvero il serbatoio della Carrera del futuro e, soprattutto, dei singoli team stessi. Secondo questa nuova regola, un giovane non potrebbe passare da un team a un altro prima di aver corso un certo numero di stagioni con la squadra che lo ha cresciuto: 5 anni è l’ipotesi al momento al vaglio. In questo modo, appunto, si eviterebbe il ‘saccheggio’ dei giovani più promettenti, garantendo un futuro almeno a breve termine al team che li ha cresciuti, e in un certo modo si costringerebbero i team a creare al loro interno un vero e proprio serbatoio di giovanissimi, mossa che gioverebbe anche al futuro di questo sport ‘made in Castello’.

Claudio Bolognesi