Carrera, settant’anni di storia. La corsa celebra i protagonisti. In piazza ricordi ed emozioni

È tempo di ripercorrere i 70 anni della Carrera, dopo il grandissimo successo della Festa del Borgo di martedì. La settimana più intensa dell’anno in città propone un appuntamento unico nella storia dello sport castellano per eccellenza, e proprio a poche ore dal momento clou, ovvero dalla gara in programma domattina in viale Terme e nel pomeriggio in centro storico. La piazza principale, XX Settembre, sul suo palco ospiterà ’La grande corsa. 70 anni di Carrera’, evento speciale che inizierà alle 21 mai realizzato nei decenni che vedrà la partecipazione di decine di protagonisti della Carrera del passato, rispolverando anche storia e storie di quei team che hanno segnato un’epoca prima di scegliere di abbandonare la corsa.

La serata, a cura dell’associazione Club Carrera in collaborazione con BB Group Ballando Ballando, si preannuncia ricchissima di emozioni, impreziosita dalla proiezione di filmati e dai racconti dei protagonisti di ieri e di oggi.

"E’ un’emozione iniziare il mio mandato da sindaca proprio nel 70esimo del primo lancio della Carrera – anticipa l’evento di stasera Francesca Marchetti –, una realtà che è entrata a far parte dell’identità stessa della nostra comunità, una competizione unica del suo genere grazie a una passione che nel tempo non ha perso la capacità di fare insieme e fare squadra. Oggi la Carrera coinvolge tutti, dai piccoli carreristi che muovono i primi passi, ai protagonisti delle sfide principali maschili e femminili, una manifestazione che può contare sulla collaborazione di tanti, perché di ‘mal di Carrera’ non si guarisce mai: ogni volta, in 5 minuti di gara, si bruciano la fatica, l’allenamento e l’ingegno di un intero anno. Ognuno vuole rendere straordinari e giocarsi il tutto per tutto in quella manciata di istanti".

A condurre le danze sarà Stefano Neri, per tutti ‘il Bando’, affiancato da Emanuele Ottoni, anche lui ex pilota negli stessi anni di Bando, in veste di co-conduttore e curatore dei contenuti della serata (entrambi sono protagonisti anche del podcast in onda sul canale youtube ‘Radio Godeau’ che porta lo stesso nome della serata). Una cinquantina saranno i carreristi che si alterneranno sul palco, che racconteranno a loro modo emozioni e aneddoti vissuti ‘sul campo’. Nel corso della serata, nell’adiacente piazza Acquaderni sarà aperto dalle 19 il punto di ristoro della Sagra con prodotti tipici del territorio a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.

