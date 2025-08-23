Carrera, viaggio tra i team. Il Cavedano ’raddoppia’

Un vivaio di giovanissimi fatti in casa per costruirsi il futuro. Il Cavedano non lascia, ma anzi raddoppia, e si presenta ai nastri di partenza della Carrera ormai sempre più vicina con un team in più: Skaiol. "Sarà il nostro vivaio, una palestra per i giovani che vogliono entrare a far parte del nostro team, e che un domani magari sognano di fare il salto nel Cavedano dei più grandi", esordisce Luca Marzocchi, responsabile tecnico, che chiarisce subito. "Vogliamo che i ragazzi si divertano e non sentano la pressione di dover fare risultato a tutti i costi. Vogliamo insomma che, prima o seconda macchina che sia, rimangano intatti i nostri valori e la nostra mentalità. E’ vero – aggiunge –, negli ultimi anni ci siamo accorti di essere sempre più competitivi, sia cronometro alla mano che nella gara vera e propria, ma questo non dove cambiare i nostri valori. Se ci accorgessimo un giorno che qualche ragazzo non si diverte più, saremmo pronti a cambiare la gestione del team". Perché è importante la corsa ma, fa capire a chiare lettere Marzocchi, lo è molto di più quello che c’è dentro e attorno, alla gara. Soprattutto, il gruppo. "Come team ci troviamo almeno un giorno della settimana, e certe volte neppure la tocchiamo la macchinina. Lo facciamo per stare assieme, per cementare l’amicizia, per il puro piacere del ritrovo. Per far gruppo, si diceva una volta. E quello che si diceva una volta, per noi vale anche oggi".

Nella nuova macchinina Skaiol, dunque, è riposto anche il futuro del team. "Lo abbiamo fatto pensando sul lungo termine, non a un progetto che si apra e chiuda in un anno. Vogliamo costruirci i nostri spingitori e piloti di domani, senza dover andare a cercare ragazzi pescando da altri team", prosegue Marzocchi.

E siccome anche il contorno è importante, il primo obiettivo neppur troppo nascosto è "cercare di difendere la doppia vittoria negli ultimi due anni della sfilata della domenica mattina. E’ la parte più gioiosa della Carrera, più ironica, ci teniamo a fare di nuovo qualcosa di bello". Nel pomeriggio, poi, ci sarà una variabile che senza dubbio per il Cavedano inciderà sul risultato sportivo. "Nel gruppo abbiamo come lo scorso anno anche Riccardo Ragazzi, nazionale di bob. Certo averlo o non averlo fa la differenza, ma sappiamo che lui mira alle Olimpiadi e dipenderà dai suoi impegni se potrà esserci o meno. In ogni caso, siamo prontissimi. Dove possiamo arrivare? Entrare nelle cinque là davanti sarebbe proprio un gran bel risultato", chiude Marzocchi.

Claudio Bolognesi