Carseggio, terminata la pulizia del guado

Nella vallata del Santerno si lavora senza sosta ma si guarda al cielo con preoccupazione. Le raccomandazioni che arrivano dal municipio di Borgo Tossignano, sede del Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per i quattro comuni collinari colpiti dall’emergenza alluvione, invitano la cittadinanza alla massima prudenza in ottica di quell’allerta rossa diramata a partire da oggi. Si temono criticità idrauliche e idrogeologiche. "Servono la massima attenzione e un forte senso di responsabilità per salvaguardare una vallata già ferita che si prepara alla possibile nuova ondata di perturbazione – spiegano i sindaci di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio –. Un elemento di ansia per lo stato attivo di diverse frane e smottamenti nonché per l’incognita, con il terreno ancora alle prese con instabilità di natura morfologica, di nuovi inneschi. Abbiamo firmato alcune ordinanze di evacuazione per i quadri più a rischio ed effettuato la chiusura di quelle arterie stradali che, con i lavori in corso, potrebbero riservare insidie". La notizia più lieta della giornata di ieri è stata, senza dubbio, quella del completamento dei primi lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della SP33 ‘Casolana’ a Fontanelice. La strada provinciale è stata riaperta al transito da ieri sera con limitazione progressiva della velocità a 30 kmh. A Casalfiumanese, in località Carseggio, è terminata la pulizia del guado sul Santerno e prosegue la realizzazione del passaggio alternativo per contenere i disagi dovuti dall’indisponibilità di via Macerato. In via precauzionale però, davanti all’allerta rossa, le famiglie della zona hanno passato altrove la notte. Ma i validi effetti della ripartenza del traffico sulla ‘Casolana’ hanno sboccato anche lo stallo, a parte un breve tratto compreso tra due numeri civici, di via Campiuno a Borgo Tossignano. Una soluzione ideale per riportare all’indipendenza le persone isolate della zona che ora possono contare nell’immissione, nella sua porzione più alta, sulla SP33. Ordinanza di evacuazione per una decina di persone residenti nell’intera via Siepi di Campiuno e via Monte Battaglia. Resta chiusa via Morine.