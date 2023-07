Carseggio, una storia lunga 9 anni Affidati i lavori per il nuovo ponte

Sarà la ditta Zini Elio Srl, con sede a Bologna, a realizzare il ponte di Carseggio a Casalfiumanese. Ci sono voluti quasi nove anni di tempo, e una decisa accelerata dell’amministrazione guidata dalla sindaca Beatrice Poli, per scrivere un nuovo capitolo del datato romanzo sul nuovo attraversamento sul fiume Santerno di via Macerato. Con le opere che potrebbero partire già nel prossimo mese di agosto attraverso un incarico in via d’urgenza per dare il via al cantiere. La notizia è arrivata al termine della procedura di gara, effettuata dal Servizio Centrale Unica di Committenza Associata del Nuovo Circondario Imolese, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Quattro le offerte giunte all’ente di via Boccaccio che ha individuato, secondo il miglior rapporto qualitàprezzo, quella della ditta Zini Elio Srl caratterizzata da un ribasso dell’11,84% sull’importo a base di gara. Una cifra di oltre 2,2 milioni di euro, iva esclusa, a cui aggiungere gli oneri per la sicurezza (circa 99mila euro non soggetti a ribasso, ndr) per un importo finale di aggiudicazione lavori pari a 2.112.600 euro più iva. Di questi, 539mila sono relativi alla sola manodopera. Un ammontare, progetto esecutivo alla mano, di 2,7 milioni coperto in gran parte dai fondi elargiti dalla Regione. In mezzo ci sono anche i costi per la progettazione strutturale e direzione lavori (48mila), l’individuazione dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (46mila), la bonifica terrestre dagli ordigni bellici (27mila) e una serie di somme minori tra progettazione stradale, sorveglianza archeologica, frazionamenti, acquisto di terreni, notaio e contributo Anac. Così dagli uffici di viale Aldo Moro, con la vicepresidente Irene Priolo che ha seguito da vicino il tema nelle ultime settimane, arriveranno ben 2.3 milioni con l’aggiunta di altri 330mila euro stanziati dalle casse del municipio casalese. Oneri cresciuti in modo esponenziale nei mesi scorsi, a causa del significativo innalzamento dei prezzi delle materie prime, rispetto a quei 1.9 milioni previsti inizialmente, e finanziati, dalla giunta del presidente Bonaccini.

E proprio dal comune affacciato su piazza Cavalli giungono parole di soddisfazione per l’esito della vicenda: "Si tratta del punto di arrivo di un percorso amministrativo complesso che ci ha visto impegnati per stringere i tempi della burocrazia e preparare il terreno per attivare i lavori – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Dall’affidamento del progetto esecutivo alle bonifiche della zona passando per gli accordi di acquisizione delle aree. Ma anche la revisione dei prezzi delle materie prime, dopo i significativi rincari degli ultimi tempi, la necessità di partecipare ad un ulteriore bando e l’avvio della gara appena terminata". Non solo. "Volevamo scrivere la parola fine ad una criticità che ha causato nel tempo ripetuti disagi ai residenti della zona – aggiunge -. Una decisa accelerata rispetto al passato che arriva in uno dei momenti storici più delicati per la vallata. Una bella conferma in ottica di fiducia riposta nella ripartenza post alluvione e nella volontà di valorizzare un territorio collinare strategico nel mosaico circondariale". Il cronoprogramma realizzativo, intanto, stima un tempo di 18 mesi per decretare la fine dei lavori rispetto a quella che sarà la posa della prima pietra.