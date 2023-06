Carta Smeraldo, conto alla rovescia

Da lunedì 19 giugno sarà necessario utilizzare la Carta Smeraldo per conferire i rifiuti negli oltre 500 nuovi contenitori dei quattro Comuni della Vallata del Santerno. Una tessera nominativa che la maggior parte degli utenti domestici e non domestici ha già ritirato. Ma, per chi dovesse ancora farlo, sono attivi gli Ecosportelli Hera di Fontanelice (Piazza del Tricolore 2 – aperto il 2° e il 4° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12) e Casalfiumanese (via Primo Maggio, 20 – aperto il 1°, 3°, 5° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12). Il kit della nuova raccolta differenziata è composto dalla nuova Carta Smeraldo, che sostituisce la precedente tessera, bidoncino, sacchetti per l’organico e opuscolo illustrativo. Il cassonetto dell’indifferenziato è dotato di un cassetto da 30 litri che si apre automaticamente avvicinando la tessera al lettore. Una volta inserito il sacchetto basterà schiacciare il pedale per richiuderlo. Nella Vallata del Santerno sono stati posizionati anche gli altri nuovi contenitori per cartacartone e plasticalattine e, nei capoluoghi e nelle principali frazioni, anche quelli per l’organico sempre dotati del sistema di riconoscimento con tessera. I cassonetti per il vetro, invece, restano ad accesso libero. Oltre alla Carta Smeraldo, è possibile utilizzare lo smartphone (Android, ndr) con l’app gratuita di Hera ‘Il Rifiutologo’ per aprire i moderni dispositivi.