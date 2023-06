Carta Solidale, pubblicata graduatoria definitiva dopo il 5 luglio

Sarà pubblicata dopo il 5 luglio la graduatoria definitiva dei nuclei familiari beneficiari della Carta Solidale, la carta elettronica prepagata e ricaricabile contenente il contributo di 382,50 euro, previsto dalla legge di bilancio 2023, che potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità.

Da una comunicazione pervenuta ieri dall’Inps, è emerso che i Comuni dovranno effettuare ulteriori controlli per la convalida degli elenchi. Quindi la graduatoria che era stata pubblicata nel sito del Comune di Castel San Piero Terme non è definitiva e, per questo, è stata rimossa. L’elenco esatto dei beneficiari residenti nel territorio comunale saranno convalidati e pubblicati dopo il 5 luglio nella stessa pagina del sito: https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itprocedimenticarta-solidale-per-acquisti-di-beni-di-prima-necessita

Nell’elenco i nuclei saranno identificabili dal numero di protocollo della dichiarazione Isee 2023 che hanno presentato quest’anno.