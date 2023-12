Carta solidale, termini prorogati. C’è tempo fino a fine gennaio: "Un’altra chance per le famiglie"

Prorogati i termini per l’attivazione della carta ‘Dedicata a te’, la cosiddetta ‘Carta solidale’, destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte delle famiglie particolarmente colpite dagli effetti dell’inflazione. Per effettuare il primo pagamento c’è tempo infatti fino al 31 gennaio 2024. I beneficiari del contributo, individuati direttamente dall’Inps, sono i nuclei composti da almeno tre persone, residenti nel territorio comunale, che hanno Isee non superiore a 15mila euro, e non usufruiscono di altri contributi erogati dallo Stato, con priorità a quelli in cui almeno un componente è nato entro il 2009, seguiti da quelli con almeno un componente nato entro il 2005.

A Imola, l’Inps ha assegnato 766 ‘Carte solidali’ e, come stabilito dalle norme nazionali, a partire dallo scorso 18 luglio il Comune ha inviato ai beneficiari del contributo la comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente le indicazioni per il ritiro delle carte negli uffici postali. Ora è stata stabilita una nuova possibilità di utilizzo, anche da parte di chi fino ad oggi non ha ritirato o non ha attivato la Carta. Il Governo ha integrato di ulteriori 77,20 euro il contributo iniziale, che è pari a 382,50 euro. Inoltre ha esteso la possibilità di utilizzo della Carta: oltre che per l’acquisto di beni di prima necessità negli esercizi commerciali accreditati, ora potrà essere utilizzata anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Con apposite convenzioni, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha individuato gli esercizi commerciali che hanno aderito a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità applicando una scontistica del 15% in favore dei possessori delle carte.

Il Ministero ha provveduto tramite la pagina dedicata alla misura di sostegno a informare della stipula delle convenzioni, rendendo pubblica la lista delle Associazioni aderenti alla promozione della misura, e degli esercizi commerciali che si sono impegnati all’applicazione della scontistica.

"In attesa che il Governo comprenda la differenza tra assistenzialismo e presa in carico, accogliamo con favore la proroga dei termini per attivare la cosiddetta ‘social card’ - commenta Daniela Spadoni, assessora Welfare –. Molte famiglie avevano avuto comunicazione nel mese di luglio di essere state ricomprese nell’elenco dei fruitori delle social card, ma non hanno provveduto ad attivarle. È un’altra possibilità che si concede loro già da questo tempo natalizio, per cui chiediamo a tutte le famiglie che erano comprese nell’elenco predisposto da Inps, di fare attenzione e di procedere ad attivare queste carte nei nuovi tempi previsti dal decreto".