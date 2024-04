Carte e giochi di ruolo a ’La Tana del Drago’

Continuano le serate dedicate ai giochi di ruolo nella ludoteca de ‘La Tana del Drago’. Grazie alla convenzione stipulata nel 2018 dall’Associazione Italiana Studi Tolkieniani con il municipio di Dozza, al civico 2 di via XX settembre ecco diverse attività. Tra quelle a tema ludico, infatti, ci sono le sessioni di ritrovo serali dedicate alle Carte Magic, alle Cronache del Crepuscolo e a diversi appuntamenti incentrati sul gioco di ruolo educativo per ragazzi in compagnia di uno staff composto da personale professionista e da tirocinanti. Una sperimentazione che sta ottenendo ottimi risultati in virtù dell’intuizione del giovane Andrea Cavini e della visione lungimirante di cooperative sociali del territorio imolese che hanno trovato in area dozzese una location accogliente e suggestiva. Lo scenario ideale per sviluppare attività a sfondo fantasy in attesa della grande kermesse ‘FantastikA’, giunta all’edizione del decennale, in agenda il 21 e 22 settembre con il risveglio del drago Fyrstan.