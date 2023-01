Cartelle esattoriali, niente stralcio automatico

di Claudio Bolognesi

"Ci teniamo ad affermare un principio di equità".

Così l’assessora alle Politiche tributarie e alla Gestione e alla valorizzazione del patrimonio comunale Barbara Mezzetti ha motivato la scelta del Comune di Castel San Pietro Terme di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle di pagamento fino a 1.000 euro affidate agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Si tratta, lo precisa un comunicato emesso dal Palazzo di piazza XX Settembre, "per lo più di sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada". Ebbene, l’assessora Mezzetti sottolinea che la delibera è stata redatta "per affermare un principio di equità a noi molto caro: il nostro dovere è da un lato mantenere l’equilibrio economico dell’ente, che si vedrebbe sottrarre entrate già messe a bilancio, e dall’altro ribadire il concetto che i tributi vanno pagati perché finanziano i servizi che l’Amministrazione comunale assicura all’intera comunità locale".

Niente sconti dunque da parte del Comune guidato da Fausto Tinti, anche perché, è la successiva puntualizzazione dell’assessora alle Politiche tributarie e alla Gestione e alla valorizzazione del patrimonio comunale, "lo stralcio che noi rifiutiamo è oltretutto parziale: l’annullamento automatico riguarda solo la parte degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, sanzioni e interessi di mora".

"Inoltre, questo automatismo, di fatto inconsapevole – prosegue ancora l’assessore – non creerebbe alcun aggravio al contribuente. Il cittadino interessato potrà infatti ottenere il medesimo risultato grazie ad un’altra possibilità data dalla stessa legge".

Si tratta, nello specifico, dell’altra norma inserita nella stessa manovra di Governo, quella che prevede una definizione agevolata per tutti i carichi pendenti, sempre in gestione all’Agenzia delle Entrate Riscossioni, per gli anni dal 2000 fino al 30 giugno 2022, per cui i contribuenti possono chiedere benefici analoghi allo stralcio automatico con l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi e l’impegno a pagare, sino ad un massimo di 18 rate (due nel 2023 e 4 annue dal 2024) la quota capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive.

"Ne consegue – chiosa l’assessore Mezzetti –, che in termini sostanziali il contribuente avrà il medesimo beneficio se ne farà richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossioni".

Tocca quindi ai cittadini interessati ’muoversi’ nella nuova direzione.