Cartelle esattoriali, niente stralcio

Il Comune non aderisce allo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro dal 2000 al 2015 previsto dalla Manovra. Lo ha deciso il Consiglio comunale. Va detto che, seguendo le indicazioni arrivate dall’Anci, varie amministrazioni locali (soprattutto di centrosinistra,) si stanno muovendo in questa direzione (è accaduto nei giorni scorsi anche a Bologna) adottando provvedimenti di diniego contestati dal centrodestra. In sintesi, per i tributi lo stralcio avrebbe riguardato i soli interessi e le sanzioni, mentre per le sanzioni amministrative lo stralcio riguarda i soli interessi, comunque denominati. Da evidenziare inoltre che la stessa Legge di Bilancio contiene un’altra norma che prevede una definizione agevolata per tutti i carichi pendenti, sempre in gestione all’agenzia delle Entrate Riscossioni, per gli anni dal 2000 fino al 30 giugno 2022, per cui i contribuenti possono chiedere benefici analoghi allo stralcio automatico con l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi e l’impegno a pagare la quota capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive. Ne consegue che in termini sostanziali il contribuente avrà il medesimo beneficio se ne farà richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossioni.