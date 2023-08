"Cartelli stradali in romagnolo"

Installare segnaletica stradale in dialetto. "O meglio in lingua romagnola, visto che viene riconosciuta come vera e propria lingua". A lanciare la proposta è Daniele Marchetti, consigliere comunale e regionale della Lega. "Non si tratta di un gesto pericoloso o inutile – assicura Marchetti –, ma di un’iniziativa culturale per difendere la nostra storia e la nostra identità. È già stato fatto ad esempio a San Lazzaro di Savena, comune del Bolognese amministrato dal centrosinistra. Esistono dei fondi regionali infatti per la tutela della lingua locale, cerchiamo di intercettarli, così il Comune non dovrebbe nemmeno sostenere questa spesa". L’esponente del Carroccio ha già pronto il cartello ‘Jomla’ su sfondo marrone, quello che identifica le località di interesse storico, artistico, culturale e turistico.

"Presenterò in consiglio comunale una proposta formale sulla quale mi auguro di vedere la più ampia convergenza – annuncia Marchetti –. La prospettiva di preservare la lingua e la cultura locale attraverso la segnaletica stradale, si pone quindi come un’opportunità. Sarà interessante osservare se questa proposta riuscirà a ottenere il sostegno necessario in consiglio per diventare una realtà tangibile – conclude l’esponente di opposizione –, in grado di rafforzare l’identità culturale di Imola".