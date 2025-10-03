Cartello pro Gaza al parco dedicato alle vittime dell’11 Settembre

Un cartello comparso all’improvviso ha cambiato, per qualche ora, il nome del parco Vittime dell’11 settembre. Nella mattinata di ieri, ignoti hanno infatti apposto sopra la targa originaria nell’area verde in zona viale D’Agostino una nuova dicitura: "Parco vittime innocenti di Gaza e di tutte le guerre".

Il gesto non è passato inosservato. Diversi cittadini hanno segnalato la presenza del cartello già nelle prime ore del giorno e, a stretto giro di posta, la scritta è stata rimossa per ripristinare l’intitolazione ufficiale.

Non è la prima volta che i parchi cittadini vengono utilizzati come spazio simbolico per messaggi a sfondo politico o di attualità. Questa volta l’attenzione è stata puntata sul conflitto in Medio Oriente, con un riferimento diretto alle vittime civili di Gaza e, più in generale, alle tragedie di tutte le guerre.

L’episodio arriva in una città già mobilitata sul tema: mercoledì sera, poche ore dopo l’abbordaggio della Flotilla, in piazza Matteotti si era tenuto un presidio spontaneo con bandiere della Palestina. E oggi ci sarà il corteo nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil.

Il cartello è stato rimosso, ma per qualche ora ha riportato il dibattito internazionale nel cuore di un parco cittadino dedicato a un’altra tragedia globale.