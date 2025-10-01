Casa anziani Venturini . L’assessora Spadoni: : "Resterà un riferimento. Non perderemo posti letto"

Sei-otto mesi per la progettazione (già affidata) dell’intervento, lavori da appaltare "entro il 2026" e infine avvio del cantiere "nei primi mesi del 2027" contestualmente all’uscita della struttura dal percorso di accreditamento socio-sanitario. È questa la tabella di marcia più aggiornata relativa all’annunciato maxi-piano di riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini.

A indicare le tappe del contestato progetto da 1,3 milioni di euro, che una volta ultimato farà scendere da 144 a 50 i posti letto nell’immobile e ne azzererà la disponibilità durante il periodo dei lavori la cui durata deve ancora essere quantificata, è Veronica Gioiellieri, presidente di Asp, ente proprietario della struttura gestita da Seacoop.

"Lì c’è un sovraffollamento che non può più essere mantenuto – ribadisce Gioiellieri in commissione consiliare –. La struttura, dopo lo studio di vulnerabilità sismica del 2023 e un primo di intervento consolidamento lo scorso anno, ha bisogno di una ristrutturazione complessiva".

Una ristrutturazione che riunirà in un’unica sede tutti gli uffici dell’Asp attualmente dislocati nelle sedi di viale D’Agostino e piazzale Pertini. E questo, si legge nei documenti dell’Azienda, per "superare le attuali locazioni onerose in essere" e prevedendo uno "spazio dedicato polifunzionale per ospitare servizi connessi a quelli già in gestione all’Azienda" e creando strumenti "innovativi" per la "non autosufficienza solidale". Il tutto, mantenendo al tempo stesso un "significativo numero di posti residenziali di cui un nucleo di casa residenza anziani", da gestire "in connessione e continuità" con quelli della vicina Cassiano Tozzoli. Il problema è che, come detto all’inizio, i posti letto in via Venturini saranno in futuro molti meno. E toccherà dunque alla politica recuperarli, con l’accreditamento, in altre strutture del territorio.

"Non ci sarà alcun arretramento – assicura l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, rispondendo sempre in commissione alle sollecitazioni di Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. A oggi i posti letto disponibili sono 508 (a livello di circondario, ndr), 162 dei quali vedono Asp come gestore e altri 346 affidati ai privati. Non è nostra intenzione modificare questo rapporto che tiene unito l’ente pubblico con la cooperazione sociale che sappiamo essere un’eccellenza del territorio nei servizi per anziani. Vogliamo tutti che la Cra Venturini rimanga un riferimento. È la casa di riposo storica della città ed è giusto resti una testimonianza di quello che Imola ha vissuto lì dentro nella cultura dell’accoglienza degli anziani".