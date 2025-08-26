Casa anziani Venturini. Maxi-piano di rilancio, quasi 100 posti in meno: "Saranno redistribuiti"

Cra Venturini cambia volto. L’Asp ha dato ufficialmente il via al percorso di progettazione per l’attesa riqualificazione della Casa residenza anziani, ai margini del parco dell’Osservanza, teatro nelle scorse settimane di una accesa polemica tra sindacati, istituzioni e vertici della struttura a causa della mancanza di operatori socio-sanitari. Previsto un investimento da oltre 1,3 milioni e un drastico calo di quasi un centinaio di posti letto (scenderanno da 144 a 50) che dovranno essere recuperati altrove.

Il Consiglio di amministrazione di Asp ha approvato all’unanimità il Documento di indirizzo alla progettazione e lo schema contrattuale che porteranno, entro il prossimo anno, all’appalto dei lavori del primo stralcio, con avvio previsto nei primi mesi del 2027. La struttura, che attualmente potrebbe ospitare 144 anziani non autosufficienti (ma oggi viste le carenze di personale non si va oltre quota 133), si trova come noto accanto alla Cra Cassiano Tozzoli (altri 44 posti letto). E costituisce uno dei poli socio-assistenziali più importanti della città. Lo studio sulla vulnerabilità sismica dell’edificio eseguito tra il 2022 e il 2023 ha evidenziato criticità tali da imporre un intervento non più rinviabile: già lo scorso anno erano stati realizzati primi lavori di consolidamento, ma ora si procederà con una ristrutturazione più profonda.

Il progetto, del valore complessivo stimato in 1,36 milioni di euro (900mila euro di lavori e 460mila euro di somme tecniche e accessorie), interesserà in prima battuta i blocchi D ed E della struttura. Gli obiettivi principali sono: miglioramento sismico di almeno il 10%, come previsto dalla normativa; adeguamento degli spazi per accogliere nuclei specializzati, tra cui uno destinato a persone con gravi disabilità (10-20 posti) e uno per anziani (25-40 posti), riducendo le camere a quattro letti; ammodernamento degli impianti; riqualificazione delle finiture interne, sostituzione infissi, adeguamento antincendio; realizzazione di spazi innovativi per la non autosufficienza, come servizi di co-housing solidale e aree polifunzionali per attività aperte alla comunità. L’intenzione è anche quella di riunire in un’unica sede gli uffici Asp attualmente in affitto tra viale D’Agostino e piazzale Pertini.

"L’intervento – si legge nella delibera di Asp – risponde alla duplice esigenza di mettere in sicurezza la struttura e di ripensarne la funzione in chiave moderna, rafforzando l’integrazione con la vicina Casa Cassiano Tozzoli".

Il percorso prevede diverse fasi: redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (entro 180 giorni), progettazione esecutiva (75 giorni), affidamento lavori tramite procedura negoziata e cantierizzazione dal 2027. L’Asp valuterà anche la possibilità di accedere ai bandi regionali per il miglioramento energetico e sismico degli edifici pubblici e al Conto Termico 2.0.

"Passeremo da una carenza a un esubero di personale? E 94 ospiti in più rispetto agli attuali dove si intende ubicarli?", domanda Giuseppe Rago (Uil). "I posti verranno recuperati in altre strutture – assicura il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario –. Non c’è alcuna volontà di tagliare letti, portiamo avanti una riqualificazione necessaria e che ci viene chiesta innanzitutto dalle famiglie".