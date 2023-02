Casa Cassiano Tozzoli, successo per la sfilata

Emozioni e sorrisi sabato scorso al centro residenza anziani Cassiano Tozzoli, dove si è tenuta la Sfilata di Carnevale. Dopo gli anni di chiusura forzata per Covid, la voglia di ri-socializzare si percepiva chiaramente. Hanno partecipato tutti, ma proprio tutti: residenti, personale, familiari e volontari. Ed è venuto mascherato anche chi non era in turno di lavoro, semplicemente per la ritrovata gioia di stare insieme. C’era anche la giuria, formata da familiari, da una residente della Cra, da un giudice esterno e da un rappresentante dei volontari. Gironzolava tra gli ospiti Micia, una meravigliosa gattona che da anni contribuisce, inconsapevole e generosa, alla pet therapy della casa.

"Sono davvero contenta di questa occasione perché finalmente possiamo ritrovare le famiglie e la comunità tutta, possiamo aprire le nostre porte ai volontari e ritornare a quel "via e vai" di persone che caratterizzava la nostra Cra; quasi un villaggio, più che una residenza per anziani – commenta Anna Ortolani, coordinatrice Asp della Cra –. Devo ringraziare il mio magnifico gruppo di lavoro che, instancabilmente, mi affianca nel processo di evoluzione e rafforzamento della strategia delineata da Asp. Un pensiero di gratitudine anche a tutti i volontari che sono l’espressione migliore della nostra comunità".

Maria Loddo, animatrice della Cra, sottolinea come le ‘feste’ siano parte integrante della cura. E che l’animazione è presente costantemente su entrambi i piani della struttura (al piano terra ci sono le persone che deambulano in autonomia e hanno il processo cognitivo del comportamento più attivo e manifesto mentre, al secondo piano, ci sono gli ospiti che non deambulano in autonomia). Si lavora su piccoli gruppi omogenei valutando l’uniformità dello stato di salute e creando progetti ‘personalizzati’ ritagliati su misura che partono dai bisogni di ogni singola persona.