Casa degli eventi alla Tosa. Si va avanti a fari spenti

Prosegue lontano dai riflettori, in parallelo con le difficili trattative per riportare a Imola il Gp di F1, il piano per la costruzione della nuova Casa degli eventi alla Tosa. Nelle scorse settimane, senza particolari annunci, lo studio Tasca di Bologna ha consegnato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera, all’interno dell’Autodromo, che ha un quadro economico di 1 milione e 950mila euro (più Iva) di cui 800mila euro di contributi europei e il resto a carico del Con.Ami.

L’attuale complesso è composto da un edificio abitativo e da due edifici accessori, dei quali è prevista la demolizione, con annessa corte pertinenziale di circa 1.700 mq e porzione di terreno agricolo di superficie pari a circa 12.800 mq. Il piano è quella di realizzare un’architettura circolare e sopraelevata disposta su tre livelli (terra, primo, terrazza), totalmente panoramica, aperta a 360° sull’Autodromo, sul paesaggio circostante delle colline imolesi e sul parco delle Acque Minerali.

Nel dettaglio, si parla di un edificio disposto su tre livelli, che "tenga conto dell’andamento collinare dei terreni e con esso si relazioni per massimizzare la visibilità del circuito e del paesaggio", si legge nei documenti del Con.Ami. E ancora, prevista la realizzazione di un "edificio completamente trasparente al piano primo e aperto in copertura (terrazza panoramica) che si immerge nel paesaggio valorizzando il rapporto con l’esterno, beneficiando di una vista avvolgente e unica, amplificata dalla sopraelevazione dell’edificio stesso".

Ci saranno un nuovo parcheggio a uso esclusivo della struttura; un collegamento, attraverso il percorso pedonale, all’area dove potranno essere collocate le tribune in occasione delle gare più importanti; una sistemazione di una porzione del lotto da adibire a spazio per eventi all’aperto.

L’operazione è però in ritardo. I lavori, secondo la tabella di marcia, sarebbero dovuti iniziare lo scorso mese di maggio per concludersi ad aprile 2026.

