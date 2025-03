Casa degli eventi, primo via libera. Manca solo il permesso di costruire

Primo via libera del Consiglio comunale alla costruzione della nuova Casa degli eventi alla Tosa. Nel dettaglio, l’Aula di piazza Matteotti ha dato ieri disco verde alla variante necessaria per eliminare il "vincolo di interesse storico-culturale e testimoniale" che impediva l’intervento di demolizione (già autorizzato senza riserve dalla Soprintendenza) di due edifici presenti in quell’area, ai piedi della collina, in quanto non ammesso dai vigenti Piano strutturale comunale (Psc) e Regolamento urbanistico edilizio (Rue). Si tratta di un passaggio propedeutico al rilascio al Con.Ami del permesso di costruire per la realizzazione della struttura che aumenterà le capacità di accoglienza dell’Autodromo attraverso un investimento (contestato dalle forze politiche di opposizione) da un milione e 950mila euro (di cui 800mila euro di fondi europei).

Il rilascio del titolo edilizio è subordinato al recepimento delle prescrizioni presentate, tra gli altri, da Soprintendenza archeologia, belle arti e a paesaggio, Ausl e Arpae, nonché all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. Prevista la realizzazione di un edificio circolare su tre piani affacciato a 360 gradi sulle colline, sul parco delle Acque minerali e soprattutto sul circuito. La costruzione della nuova ‘Casa degli eventi’ rappresenta l’ultima parte del tris di azioni per l’ammodernamento. In primis, la costruzione ultimata dei tre nuovi box, con area hospitality, accanto alla palazzina della direzione di gara (1,2 milioni per far salire da 37 a 40 i garage del circuito). Poi il primo dei quattro lotti della copertura della terrazza (sul tavolo 2,8 milioni di cui 2,2 della Regione e il resto del Comune) nel tratto più vicino alla sala stampa. Infine, la nuova ‘Casa degli eventi’, completata da due interventi di messa in sicurezza come il rifacimento del muro del paddock e del ponte della Tosa.