Casa della Comunità a piccoli passi. Si parte con lavori da 600mila euro

L’ormai arcinoto aumento dei prezzi dei materiali per l’edilizia rischia, come già avvenuto per diverse opere pubbliche comunali, di far sballare i conti per la costruzione della Casa della comunità all’ospedale vecchio. E così l’Ausl ha deciso di mettere al ripario dai rincari almeno la parte più urgente del progetto. Come? Stralciando, dal primo lotto dei lavori da tre milioni di euro, un intervento iniziale da 600mila euro.

Gli spazi interessati da questo prima tranche di lavori sono quelli dell’area Prevenzione e promozione della salute, circa 900 metri quadrati al primo piano della struttura. E i lavori sono necessari, secondo l’Ausl, per il "miglioramento del comfort ambientale e la sicurezza dei locali".

Per procedere con l’iter per gli interventi, è però necessario approvare, tra le altre cose, il Documento di indirizzo alla progettazione; cosa che i vertici dell’Ausl hanno fatto in questi giorni. I lavori stralciati, così come elencati nelle carte dell’Azienda sanitaria, sono: sostituzione degli infissi esterni e relative tapparelle con nuovi infissi in legno con migliori prestazioni termiche; manutenzione straordinaria dei bagni; realizzazione di impianto elettrico negli ambulatori per un livello di gruppo 1; adeguamento dell’illuminazione ordinaria e di emergenza a parete nei collegamenti verticali (vani scala interni); nuovo impianto di climatizzazione in sostituzione dei condizionatori portatili attualmente presenti.

Il crono-programma prevede quattro mesi per la progettazione dei lavori, più ulteriori cinque per mettere in piedi la gara e affidare il cantiere. Infine, ulteriori sei mesi per l’intervento e due per collaudo e attivazione. Insomma, a patto di far partire subito l’iter, si può pensare di inaugurare il tutto – il riferimento è sempre a questo primo stralcio – intorno a metà del 2025.

"La Casa della salute, che in seguito agli interventi promossi nell’ambito del Pnrr verrà denominata Casa della comunità, ha lo scopo di creare un luogo fisico di prossimità e di facile individuazione cui le persone possano accedere per entrare in contatto col sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria – ricordano dall’Ausl –. Tale stralcio fa parte di un globale progetto di riassetto per la creazione della Casa della comunità che interessa, oltre all’ospedale vecchio, il presidio Luigi Lolli".

Come accennato all’inizio, l’obiettivo dell’intervento in questione è il miglioramento del comfort ambientale e la sicurezza dei locali dell’area Prevenzione e promozione della salute, al primo piano dell’ospedale vecchio, nei quali sono presenti ambulatori collegati alla sanità pubblica e alla medicina legale frequentati anche da utenza fragile.

"L’intervento quindi, oltre alle finalità sanitarie di migliorare gli aspetti connessi all’impiantistica di sicurezza e al microclima ambientale, dovrà avere – concludono quindi dall’Ausl – finalità tecnico-normative legate al miglioramento dell’impianto elettrico, al miglioramento delle prestazioni termica ed al miglioramento del comfort e dell’accessibilità dei bagni".