"Casa delle Farfalle di Eros a Medicina: Ampliata per Accogliere Più Specie"

La Casa delle farfalle di Eros è a Medicina, in via Saffi 102, nel parco del Circolo Villa Maria. Quest’anno è stata ampliata per accogliere più specie. Il sindaco Matteo Montanari insieme a Eros, alla sua famiglia e a tutti i collaboratori, ha partecipato all’inaugurazione della casa delle farfalle rinnovata. La struttura è ora più grande e ha quasi triplicato gli spazi.

Tra le novità, i pappagalli e gli uccelli tropicali che hanno già trovato il loro posto e fanno parte della famiglia. Quando si entra nella casa si potrebbe restare a lungo a ascoltare Eros che, con tanta passione, racconta il mondo che ha creato e a osservare le meraviglie che volano indisturbate.

Il progetto è nato dalla passione di Eros, un 15enne amante della natura e del mondo dei lepidotteri, grazie al supporto e alla collaborazione della sua famiglia, del circolo Mcl, di Edil Garden, di Sos Legno e della Fondazione Donati Zucchi. "Eros è sempre stato curioso e attratto dall’ambiente – racconta chi lo conosce – . Dopo l’incontro avvenuto con un giovane biologo ha iniziato a studiare i lepidotteri al punto di appassionarsi. Quindi, per poter osservare da vicino la metamorfosi delle farfalle e delle falene ha cominciato ad allevarli in casa". Con la sua conoscenza e determinazione e il supporto dei genitori e di Luca, gestore del bar del Circolo Mcl, è riuscito a portare avanti il suo desiderio aprendo le porte della casa delle farfalle già lo scorso anno.

Eros ha creato un ecosistema perfetto, dove si possono osservare più di 100 specie di farfalle e falene, autoctone e di tutto il mondo. Ogni pianta, fiore e area della casa è stata pensata accuratamente per creare l’habitat migliore.

"Venite a trovare Eros, vi sorprenderà con la sua conoscenza delle farfalle e scoprirete il suo progetto fatto realtà – sottolinea il sindaco Matteo Montanari – Un ragazzo che con la sua passione ha coinvolto tante persone e realizzato il suo piccolo grande sogno". L’ingresso alla Casa è gratuito; si consiglia di prenotare la visita scrivendo [email protected]