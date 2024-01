Casa ‘Il Noce’ a Seacoop. Avviata la gestione

Seacoop ha avviato la gestione della casa famiglia per persone anziane e disabili ‘Il Noce’, che si trova al civico 72 di via Primo Maggio. Lo annuncia la stessa cooperativa sociale imolese, ricordando come dal 2020 l’attività fosse gestita dalla Amuleto di Bologna, che ha ceduto il ramo d’azienda. Proprio a seguito di tale cessione, la gestione della casa famiglia è stata acquisita da Seacoop. "Il Noce" accoglie sei persone anziane che ricevono il supporto di personale qualificato. Nella struttura, senza barriere architettoniche, dotata di ampi spazi interni con camere doppie, sono infatti presenti una referente part time e tre oss-adb (operatori socio sanitari e assistenti di base) che operano secondo turni distribuiti lungo tutto l’arco delle 24 ore.

"Le persone nostre ospiti trovano qui una dimensione abitativa e comunitaria in tutto simile all’ambiente domestico, con ritmi di vita e attività che li aiutano nel mantenimento delle autonomie e che favoriscono il benessere individuale – spiega Monia Zavagli, responsabile core business di Seacoop –. La casa famiglia è un luogo dove regnano armonia e rispetto, e dove risalta la simpatia e l’allegria dei nostri ospiti".