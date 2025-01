Casa in fiamme a Sesto. Un uomo si salva aggrappato alla finestra

Il fumo che invade le stanze, l’aria che diventa irrespirabile, il fuoco che brucia le scale in legno e blocca la vie di fuga. Così l’unica via di salvezza è aggrapparsi alla finestra, sospeso a sei, sette metri di altezza, appoggiato precariamente sugli scuri della finestra di sotto. Notte di paura a Sesto Imolese, in via Stazione di Sesto, dove una casa è andata in fiamme e un uomo di 35 anni è stato trovato e salvato dai vigili del fuoco mentre era aggrappato alla finestra del secondo piano.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l’incendio è partito intorno alle 3, forse dal corto circuito di un frigorifero, estendendosi poco dopo alle vicine scale in legno che collegavano fra loro i piani dell’edificio. L’inquilino, Michele Stanzione, si è svegliato di soprassalto nella camera da letto in mansarda e si è subito reso conto che stava succedendo qualcosa di grave. Le scale, unica via di fuga erano in fiamme, mentre il fumo stava riempiendo la sua stanza. Così ha dato l’allarme ai vigili del fuoco e tentato di chiamare i vicini, urlando poi loro dalla finestra di mettersi in salvo. A quel punto, mentre l’aria diventava irrespirabile, si è calato dalla stretta finestra del secondo piano, appoggiandosi precariamente agli scuri del piano di sotto.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con due autobotti, provenienti da Imola e Medicina, giungendo dopo pochi minuti. I pompieri hanno messo subito in salvo l’uomo con una scala, poi affidato ai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza. Tutte le altre persone presenti nell’edificio sono riuscite a mettersi in salvo, secondo le prime informazioni raccolte senza serie conseguenze. Nel frattempo i vigili del fuoco sono entrati in casa, riuscendo a domare rapidamente l’incendio.

Notevoli i danni, ma contenuti alla sezione dell’edificio, che ospita tre nuclei famigliari, dove si è sviluppato l’incendio. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 4.30 della notte fra mercoledì e ieri.

p.c.