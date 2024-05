Casa per anziani nel mirino: "No nella zona industriale"

Continua a far discutere la costruzione, da parte di un privato, di una nuova casa residenza per anziani tra le vie Lambertini, Turati e Poiano, alla periferia nord-est della città. Dopo che a gennaio il Consiglio comunale aveva adottato la variante al piano di classificazione acustica (da area ‘prevalentemente industriale’ a ‘mista’), a breve il documento tornerà in aula (dopo il passaggio di domani in commissione) per la definitiva approvazione.

"Una Casa residenza anziani in zona industriale, lontano da tutti i servizi che necessitano: ma quando mai si è vista una roba così?", protesta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia. Nel mirino dell’esponente di opposizione, finisce anche il parere di Arpae. L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, pur dando il proprio via libera al cambio di classificazione acustica, "propone" infatti al Comune di "valutare interventi di mitigazione passiva" come per esempio la posa di asfalto fonoassorbente.

"Quanto costa? Chi lo manterrà nel futuro?", domanda Carapia. E aggiunge: "Al di là di questa valutazione, che mette in evidenza alcune criticità dell’intervento, c’è comunque un problema della contiguità della futura classe III con una classe V, visto che la norma dice che non sono ammesse zone contigue con differenze più di una classe". Da qui gli ulteriori dubbi del consigliere comunale di FdI: "Mi pare chiaro il concetto che l’urbanistica e le sue regole a Imola sono un optional piegato alla bisogna. E qui addirittura parliamo di residenze per anziani, dove ci dovrebbe essere ancor più attenzione e fermezza. Ma su questo versante a Imola al peggio non c’è mai fine, e con questi se ne continueranno a vedere delle belle e i problemi saranno per il territorio e soprattutto per i cittadini. Sono curioso – conclude Carapia – di vedere come si arrampicherà sugli specchi l’assessore all’Urbanistica, Michele Zanelli, che adesso ha il compito di riattivare tutte le vecchie lottizzazioni ferme da anni per la gioia di pochi e il dolore di tanti che vedono sempre più cemento nonostante le promesse fatte".