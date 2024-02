Casa Piani, la lettura per integrare

Quando l’integrazione passa anche attraverso la lettura di libri per i più piccoli. Succede a Casa Piani, la biblioteca ragazzi del Comune di Imola. In questi giorni, infatti, insieme alla lettera personalizzata che il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi (nella foto), inviano come da tradizione ai bimbi e alle bimbe nati nell’anno precedente, per la prima volta verrà recapitata anche una cartolina scritta nelle lingue delle maggiori comunità straniere presenti sul territorio (arabo, albanese, romeno, cinese, ucraino, urdu, francese, tedesco e spagnolo).

La lettera invita i genitori a recarsi in biblioteca per l’iscrizione del bambino o della bambina, ritirando la tessera personale per il prestito di libri e altri materiali della biblioteca ragazzi Casa Piani.

"Tutti i bambini hanno bisogno di storie per immaginare, ricordare e crescere – commenta l’assessore Gambi –. Negli ultimi anni, abbiamo implementato il numero di libri in lingue straniere accolti a Casa Piani così da rivolgerci davvero a tutti, nessuno escluso. Tante sono le comunità straniere che risiedono nella nostra città e questo invito a recarsi a Casa Piani, scritto in più lingue, spedito a casa di tutti i neogenitori, promuove la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica. Ogni lingua, ogni cultura ha valore. Anche nelle biblioteche si costruisce la comunità. E anche con le nostre biblioteche vogliamo costruire ponti di parole".