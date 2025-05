Casa Venturini in stato di agitazione, lunedì summit in prefettura

È fissato per lunedì 9 giugno alle 10, in Prefettura a Bologna, un incontro nel quale verrà esaminata la difficile situazione della Casa residenza anziani Venturini, dopo che i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione del personale.

Nel summit si parlerà delle ormai note carenze di operatori socio-sanitari all’interno della struttura all’ingresso del parco dell’Osservanza. Al faccia a faccia parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, e probabilmente anche di Asp e del Comune, anche i vertici di Seacoop, cooperativa sociale che gestisce la Cra.

Proprio Seacoop ha eletto in questi giorni il nuovo Consiglio di amministrazione e ha affidato a Francesca Assente la guida della presidenza della cooperativa sociale. Monica Cavina sarà la vicepresidente. Dopo 24 anni, Roberta Tattini ha deciso di non candidarsi e concludere la sua presidenza pur rimanendo in cooperativa con ruoli funzionali. "Si conclude per me un percorso di conduzione della cooperativa nel ruolo di presidente durato 24 anni – commenta –. Credo che ci siano momenti per le imprese in cui, se si è pronti, occorra affrontare con coraggio il ricambio generazionale, dando fiducia a chi ha percorso con te un tratto di cammino".

Da parte sua, Assente dice di cogliere tale incarico "con grande senso di responsabilità. È un’eredità importante e un onore – conclude la neo eletta presidente – poter rappresentare una realtà così radicata nel territorio, ricca di esperienze, competenze e professionalità, storie e relazioni".

Guardando al futuro, credo che la Cooperativa debba continuare a essere uno spazio inclusivo, generativo, capace di rinnovarsi e di farsi riconoscere come impresa che mette al centro il benessere delle persone e delle comunità. I prossimi mesi ci vedranno impegnati su alcuni temi strategici, so che le sfide non mancheranno, ma credo fermamente nella forza del lavoro condiviso e nella partecipazione che è alla base del nostro essere cooperativa".