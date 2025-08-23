Casadei alla guida dell’Unione in attesa dell’erede di Ciotti

Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo - Monte Colombo, si è ufficialmente insediato come nuovo presidente dell’Unione dei Comuni della Valconca, a seguito delle dimissioni comunicate nei giorni scorsi dal presidente uscente Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano. La nomina di Casadei è avvenuta sulla base dello statuto dell’Unione, il quale prevede che "nelle more dell’elezione del presidente", tale funzione sia svolta dal sindaco più anziano di età. Il neo presidente giovedì 21 agosto si è recato nella sede dell’Unione per incontrare il personale tecnico e amministrativo, il vice segretario reggente e i responsabili delle diverse aree che compongono la macchina amministrativa dell’ente. Si è aperta così una fase di confronto nel segno della collaborazione tra i Comuni membri, per arrivare all’elezione del prossimo presidente in un momento davvero importante per l’entroterra. Sono già stati programmati, infatti, investimenti per oltre 6 milioni di euro (viabilità, turismo, personale, territorio, ecc.) e tra le grandi opere l’Unione Valconca ha già in cantiere una nuova Rsa da 60 posti per la vallata. Un ente, l’Unione Valconca, che raggruppa nove Comuni e che ha annunciato da tempo di voler favorire la crescita dell’entroterra sotto tanti punti di vista.

E non mancano già le prime proiezioni sul possibile successore di Ciotti, che andrà eletto nel prossimo mese, dal consiglio dell’Unione, con un toto-presidente che al momento pare restringersi a soli tre nomi: Roberto Cialotti, sindaco di Saludecio, Mirna Cecchini, attuale vicepresidente Unione e sindaca di San Clemente, e Filippo Sica, sindaco di Montefiore. Nelle prossime settimane certamente si intensificheranno riunioni e consultazioni per arrivare ad un nome che possa mettere d’accordo davvero tutti.

Luca Pizzagalli