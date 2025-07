Casale Cineforum al rush finale. Ultima serata con Ferri e Trincia. Al via le prenotazioni per il pic-nic

Appuntamento a Villa Manusardi per la quarta e ultima serata del Casale Cineforum. La rassegna si prepara infatti a chiudere in bellezza con gli appuntamenti in programma mercoledì prossimo, a partire dalle 19.

La manifestazione si sposterà così dalla sede tradizionale di Piazza Cavalli con una leggera modifica del format. Il dibattito con gli ospiti e la visione del film saranno infatti preceduti questa volta anche da una cena pic-nic nel verde del parco.

L’appuntamento serale ospiterà il giornalista e podcaster Pablo Trincia e la regista imolese Margherita Ferri il cui film "Zen sul ghiaccio sottile" verrà proiettato alle 22. Una serata d’autore che vedrà i due protagonisti dialogare con Laura Padovani e Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino.

Per chi volesse cenare, è obbligatoria la prenotazione tramite messaggio o telefonata al 3892786856 con pagamento di una caparra di 15 euro con Satispay o PayPal. Il cestino da pic-nic, da ritirare all’inizio dell’evento, costerà 30 euro e conterrà un abbondante menù inclusivo di panzanella, strozzapreti alla boscaiola (con funghi, cotto e prezzemolo), parmigiana di melanzane e salsa di basilico, tiramisù o macedonia con chantilly, una birra media o calice di vino bianco e acqua.

"Desideravamo sposare la formula del pic-nic, che va molto tra i giovani, in un luogo simbolico per il paese. Un luogo suggestivo per una serata che vuole essere ricca di spunti, in particolar modo per le nuove generazioni" rivelano gli organizzatori della Pro Loco di Casalfiumanese.

Chi desiderasse assistere unicamente alla seconda parte senza cenare, potrà entrare gratuitamente (l’offerta sarà libera) a partire dalle 20.15. I protagonisti inizieranno a dialogare dalle 20.30 e, dopo il confronto, spazio alle 21.45 al tanto atteso firmacopie.

"Dietro alla scelta degli ospiti c’è stata una logica ben chiara – spiegano i coordinatori dell’evento –: volevamo aprire le porte a due artisti professionisti diversi che però avessero un punto in comune. Trincia per il format dei podcast e la Ferri per i temi dei suoi film: il loro lavoro si rivolge spesso alle nuove generazioni. Eravamo fortemente intenzionati ad allestire un dialogo che avesse proprio come sfondo il loro rapporto con i ragazzi". Un filo rosso che legherà tutta la serata.

Visto il successo degli incontri precedenti, il primo con addirittura 1.200 spettatori, il secondo attorno agli 800 e l’ultimo con oltre 700 presenti, gli organizzatori si aspettano di "chiudere la manifestazione in linea con i numeri precedenti e in maniera molto soddisfacente". Nell’eventualità di pioggia o maltempo, l’evento verrà rinviato a data da decidersi.