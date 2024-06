Casale Cineforum al via. Pienone per Carofiglio

Pienone in vallata per la ‘prima’ del Casale Cineforum. La rassegna cinematografica di Casalfiumanese non sbaglia un colpo e si conferma tra le iniziative estive circondariali più apprezzate dal pubblico. Giunta alla sua quinta edizione, con un cartellone da quattro serate ad ingresso gratuito con offerta libera, la kermesse targata Pro Loco (curata da Emanuele Alpi) ha aperto i battenti con il primo grande ospite: Gianrico Carofiglio. Piazza Cavalli stracolma di gente per ascoltare le parole dello scrittore, con un passato da magistrato e politico in Senato, Gianrico Carofiglio. La cornice ideale per presentare, con uno sforzo organizzativo condiviso con l’Associazione Avvocati Imolesi, la sua ultima fatica editoriale ‘L’orizzonte della notte’.

Un coinvolgente dialogo, condotto dai moderatori di turno Carlo Machirelli e Michele Castellari, che ha strappato lunghi applausi alla platea poi in coda per gli autografi e le dediche di rito. Apprezzata anche la successiva proiezione sul grande schermo ‘Cesare deve morire’. E se il buongiorno si vede dal mattino, date le premesse, è logico ipotizzare un altro sold out in direzione collina per il 27 quando arriverà Serena Dandini. La nota conduttrice e autrice televisiva, reduce dal successo delle vendite del volume ‘La vendetta delle muse’, risponderà alle domande di Chiara Sorbello. Subito dopo, carrellata dei cortometraggi che hanno preso parte alla prima edizione del concorso ‘Casale Cinecorti’ con tanto di premiazione ufficiale. Grande sport protagonista il 2 luglio, dalle 19 in poi, con il picnic nel parco di villa Manusardi e l’approdo di Federico Buffa. Il celebre giornalista, una delle voci più raffinate e apprezzate dell’etere televisivo e tra gli storyteller più seguiti della specialità, promuoverà il suo spettacolo ‘La Milonga del fùtbol’ insieme all’allenatore Giangiacomo Geraci. Uno show da non perdere per raccontare tre grandi mancini del calcio mondiale: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. In seconda serata, la visione del film ‘Il segreto dei suoi occhi’.

Epilogo d’autore l’11 con Stefano Nazzi, giornalista, volto tv e autore per ‘Il Post’ del podcast ‘Indagini’, che svelerà i contenuti del libro ‘Canti di guerra’ attraverso le domande di Giacomo Galanti. Con un’altra chicca sullo schermo come ‘Gone girl’, capolavoro del 2014 diretto da David Fincher ispirato al romanzo ‘L’amore bugiardo’ di Gillian Flynn, con Ben Affleck e Rosamund Pike. Un menù completo capace di mettere davvero tutti d’accordo e alzare l’asticella della proposta culturale della valle. Mattia Grandi