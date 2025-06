Casale Cineforum. Da Messner alla Ferri. La rassegna punta sui grandi personaggi

Grandi nomi per la sesta edizione di Casale Cineforum, la rassegna culturale estiva di Casalfiumanese che, anno dopo anno, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del territorio. E nel 2025 l’asticella si alza ancora: sul palco saliranno alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano. I grandi protagonisti della rassegna sono infatti Reinhold Messner, considerato uno dei più grandi alpinisti di sempre; Mario Tozzi, geologo e divulgatore tra i più apprezzati dal pubblico italiano; Walter Veltroni, politico, scrittore e appassionato di cinema.

A chiudere il programma saranno Pablo Trincia, giornalista e autore di podcast pluripremiati, e Margherita Ferri, regista imolese nota del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". Nomi che testimoniano la crescita costante della manifestazione e la voglia di intrattenimento del pubblico circostante. Il festival, che quest’anno ha il patrocinio e il sostegno sia del Comune di Casalfiumanese sia della Regione Emilia-Romagna, comincia con il botto martedì 17 giugno con Reinhold Messner, in una serata realizzata in collaborazione con il CAI Imola. In programma la presentazione del libro "Kalipè" con firmacopie, una conversazione con Roberto Paoletti e Carlo Macchirelli e, a seguire, la proiezione del film "La vetta degli dei".

Martedì 24 giugno sarà invece ospite Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr e volto noto della divulgazione scientifica. In collaborazione con l’Associazione GeoL@b APS, verrà proiettato il documentario "Materia fuoriposto", dopo un dialogo con il professor Alessandro Buscaroli e Giacomo Buganè.

Lunedì 30 giugno toccherà a Walter Veltroni, con la proiezione del film "Il giardino dei Finzi Contini", dopo un dialogo con Chiara Sorbello. Mercoledì 9 luglio, gran finale con Pablo Trincia e Margherita Ferri, che dialogheranno con il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, e Laura Padovani con proiezione del film "Zen – sul ghiaccio sottile". Le prime tre serate si terranno in Piazza Cavalli, con possibilità di ristoro allo stand della Pro Loco. L’ultima serata si svolgerà invece al Parco di Villa Manusardi, con picnic (su prenotazione) e ingresso libero anche per chi non partecipa alla cena.

In caso di maltempo, tutti gli eventi si terranno nella Sala Polivalente dell’ex Circolo Bocciofilo. Tanta soddisfazione da parte degli organizzatori della manifestazione. "È cresciuto davvero in fretta questo Casale Cineforum – commenta infatti la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli – ed è diventato un appuntamento fisso nell’agenda di tanti cinefili e non solo. E tutto senza smarrire quell’identità fatta di genuino entusiasmo e qualità nell’allestimento di un cartellone che, anche in questa edizione 2025, vede protagonisti ospiti di caratura nazionale. Una vetrina importante per la promozione del nostro paese e della vallata del Santerno sull’intero territorio metropolitano. Grazie alla Pro Loco di Casalfiumanese, allo staff di volontari al lavoro sui tanti aspetti organizzativi della manifestazione e ai partner che sostengono con crescente interesse il Casale Cineforum".

In prima linea anche Roberto Alpi, presidente della Pro Loco: "Quest’anno siamo molto soddisfatti – sottolinea –. Per un piccolo paese come il nostro è una grande occasione e per una piccola Pro Loco è un traguardo importante riuscire a realizzare un cartellone di questo livello. Il merito va anche ai tanti sponsor, grandi e piccoli, che ci sostengono, agli Amici della Pro Loco e a tutti i volontari, che sono davvero il motore di questa macchina. Il rapporto con l’amministrazione comunale è solido e fondamentale e ci permette di realizzare tanti eventi importanti. Come presidente, ringrazio tutto il consiglio della Pro Loco per l’enorme lavoro svolto".